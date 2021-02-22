Продовження експортних мит на металобрухт дозволить захистити українські підприємства від дефіциту сировини, – експерт

Влада має продовжити дію експортного мита на металобрухт, щоб захистити вітчизняних металургів від дефіциту сировини. Про це заявив провідний інженер з імпорту заводу "Дніпроспецсталь" Станіслав Чередниченко на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металлоломом, яка відбулася у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку, повідомляє "Цензор.НЕТ".

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"Ми вважаємо, що держава теж має захистити наші підприємства. Один із антикризових заходів – це збереження експортного мита на металобрухт. Наше підприємство виступає за пролонгацію мита на рівні 58 євро на наступні 10 років", – сказав Чередниченко.

Він наголосив: на сьогодні більшість розвинутих країн захищають свого національного виробника, щоб допомогти йому вижити в умовах кризи. На його думку, Україна також має це зробити, щоб врятувати промисловість від банкрутства і зберегти тисячі робочих місць. Зокрема, пролонгація дії експортного мита на металобрухт дозволить стабільно працювати металургійним підприємствам, адже вони матимуть достатньо сировини.

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"Я представляю інтереси "Дніпроспецсталь", місто Запоріжжя. Це містоутворююче підприємство, на якому працює сьогодні більше ніж 5 тисяч працівників. Це одне з найбільших електрометалургійних підприємств в Україні. Основний вид нашої продукції як сировина – це металобрухт. Чи є металобрухт, від цього залежить, чи працює наше підприємство, чи буде воно працювати", - пояснив Чередниченко.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться із дефіцитом сировини. У свою чергу президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.

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