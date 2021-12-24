Продажі зросли майже втричі! Який товар українці купують найчастіше

Причина ажіотажу на цей товар — заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів

Попит на еко-сумки серед українці виріс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За статистикою, найпопулярнішим товаром кінця 2021 року вважають еко-сумки та інші альтернативні заміни пластиковим пакетам.

Про це розповіли "Сьогодні" спеціалісти майданчика авторських товарів Crafta.ua.

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Так, попит на екологічні заміни пластику, таких як: еко-сумки, тканинні мішечки, авоськи, почав підійматися ще з листопада 2021 року. З того часу продажі цих речей зросли на 178%.

Повʼязують це із Законом про заборону безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів. Активний інтерес до питання суспільство проявляло ще влітку цього року, проте в листопаді цікавість знову підігрілася на фоні розголосу деяких пунктів законопроєкту.

Нагадаємо, з 10 грудня в Україні заборонили розповсюдження безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування. Це буде перший етап обмежень. Загалом передбачено три таких етапи.

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Розмір штрафів

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.

До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

Раніше ми підраховували, скільки українці витрачатимуть на "кульки" щороку. Мова йде про мільярдні суми.

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А також повідомляли, як один український супермаркет обійшов закони про обмеження обігу пластикових пакетів.