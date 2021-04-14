Продавці нафти зарядилися оптимізмом – ціни рвонули вгору

Головні експортери чорного золота чекають помітного поліпшення ситуації. Інвестори вірять їм не до кінця, але вже готові платити за нафту більше

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК поліпшила прогноз споживання чорного золота. Тепер там очікують, що світовий попит на нафту в 2021 році виросте на 5,95 млн б/д, а не на 5,89 млн б/д, як прогнозувалося раніше. А споживання нафти досягне 96,46 млн б/д. Ці дані вже підтримали ринок і позначилися на цінах сировини.

Реклама

Як свідчать дані Investing, вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:00 за київським часом склала 64,44 долара за барель. Це на 0,77 долара (1,21%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 60,94 долара за барель, на 0,76 долара (1,26%) вище рівня на закриття попередньої сесії.

Реклама

Читайте також: Росія втрачає польський ринок: поставки нафти з РФ впадуть у півтора раза

В ОПЕК вважають, що попит підвищиться, завдяки відновленню економіки на тлі бюджетних стимулів, зняттю карантинів і масовій вакцинації.

"Нафтовий ринок намагається створити новий імпульс, щоб протестувати можливість подальшого зростання. Підвищення ОПЕК прогнозу попиту на нафту сприяє цьому, хоча прогноз, можливо, є трохи занадто оптимістичним" , – цитує Bloomberg аналітика з сировинних ринків Oanda Asia Pacific Джеффрі Геллі.

Також ринок підтримали дані Американського інституту нафти (API) про зниження запасів нафти в США на 3,61 млн барелів.

Нагадаємо, раніше в ОПЕК + домовилися про обсяги видобутку нафти в квітні. Рівень скорочення видобутку збережеться для всіх країн альянсу, крім Казахстану та Росії. Це вже призводило до зростання цін на нафту до максимумів з січня 2020 року.

Реклама

Незважаючи на подорожчання нафти, ціни на бензин в Україні поки що знижуються. А докладніше про те, як нафтові котирування впливають на вартість пального в Україні, дізнавайтеся з відеодуелі експертів:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама