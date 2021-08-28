ПриватБанк завершив процедуру вручення ізраїльського позову Коломойському

Банк зобов'язаний п'ять разів опублікувати повідомлення про вручення за кожним з відповідачів у випуску газети "Голос України"

ПриватБанк завершив процедуру вручення ізраїльського позову Ігорю Коломойському. Колаж: "Сьогодні"

Державний ПриватБанк завершив процедуру вручення ізраїльського позову екс-власникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, а також їх довіреній особі – В'ячеславу Карташову. Про це йдеться в повідомленні прес-служби фінустанови.

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"Банк зобов'язаний п'ять разів опублікувати повідомлення про вручення за кожним з відповідачів. Зараз цю вимогу виконано завдяки опублікуванню 26 серпня 2021 року останніх повідомлень про вручення за кожним з відповідачів у випуску газети "Голос України", – пояснили в ПриватБанку.

П'ять публікацій повідомлень про вручення зобов'язують відповідачів протягом 60 днів подати відгук з моменту останньої публікації.

Суть справи

18 серпня ПриватБанк повідомив про намір вручити позов колишнього голови Дніпропетровської ОДА. Саме тоді було опубліковано відповідне повідомлення в газеті "Голос України".

Державний банк звернувся до ізраїльського Окружного суду в Тель-Авів-Яффа з позовом:

про шахрайські дії;

про незаконне привласнення коштів;

про відмивання коштів.

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У період з 2007 по 2011 роки щонайменше 600 мільйонів доларів (близько 16,5 мільярда гривень) були незаконно виведені з банку і розміщені на банківському рахунку в "Ізраїльському Банку Дисконт".

Нагадаємо, раніше США ввели санкції стосовно Коломойського. Американці підозрюють, що, захищаючи Дніпропетровщину від агресії Росії в 2014-му, бізнесмен не встояв перед спокусою скористатися становищем топ-чиновника в особистих інтересах.

Президент Володимир Зеленський на великій прес-конференції відмовився відповісти однозначно, чи будуть введені санкції стосовно Коломойського.

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