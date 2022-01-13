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ПриватБанк продав арештованого майна на півмільярда: чиї борги пішли з молотка

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 січня, 11:47
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ПриватБанк активно продає заарештовану нерухомість на електронних аукціонах
Що пішло з молотка за мільйони гривень
Що пішло з молотка за мільйони гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк заробив на продажі арештованого майна боржників понад півмільярди гривень.

Про це повідомляється на сайті системи електронних торгів арештованим майном "СЕТАМ".

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Серед трьох найдорожчих лотів, які вдалося реалізувати ПриватБанку:

  • Нежитлові приміщення у Херсоні, продані за 39,97 млн грн;
  • Склад пального і нерухомість у Львівській області в селі Мостиська Другі пішли з молотка за 31,920 млн грн;
  • Житлова та комерційна нерухомості у Дніпрі, вартістю 25 млн грн.

А також нафтобаза у місті Коростень Житомирської області продана за 21, 858 млн грн, зазначається у даних аукціону.

За словами генерального директора "СЕТАМ" Олександра Мамро, з початку року ПриватБанк вже вийшов на перше місце за сумою реалізації активів серед інших банків-партнерів.

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Що чекає на клієнтів ПриватБанку в 2022 році

В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники ПриватБанку розповіли, що у 2022 році планується запуск нових страхових сервісів. У планах зробити страхування КАСКО доступним широкому колу клієнтів за принципом "плати, коли за кермом".

Також для клієнтів банку стане можливість взяти кредит готівкою, за словами співробітників, процес отримання буде швидким та автоматизованим.

Звичайно ж, у 2022 році буде кілька оновлень мобільного додатку Приват24. Туди буде додано розширений функціонал дистанційного управління депозитами.

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"Сьогодні" також писали, яка небезпека чекає на користувачів Приват24 і розповідали, кому дістаються кредитні зобов'язання людини після смерті.

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