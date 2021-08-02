Принесе мільярди. Велика приватизація розпочнеться вже в цьому місяці

Мінекономіки і Фонд держмайна протягом місяця повинні підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки

Велика приватизація стартує в серпні. Колаж "Сьогодні" / Фото: Кабинет министров Украины, Pixabay

Завдяки великій приватизації, яка повинна стартувати в серпні 2021 року, держава планує залучити в бюджет до 12 мільярдів гривень. Про плани Кабміну розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram.

"Уже в цьому місяці стартує велика приватизація. Підготовку до аукціонів обговорили на нараді з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком і міністром Кабінету міністров Олегом Немчиновим", – написав глава уряду.

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Шмигаль зазначив, що, виходячи з даних Фонду майна, доходи від приватизації в 2020 році склали 2,25 мільярда гривень. В 2021 завдяки аукціонам планують поповнити держбюджет на 12 мільярдів гривень. А це більше, ніж вся сума за останні 5 років.

Мінекономіки і Фонд держмайна за місяць повинні будуть підготувати список об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки.

Як українці реагують на велику приватизацію

Початок підготовки великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалили 37% українців. Про це говорять результати опитування КМІС.

Однак 41% респондентів негативно ставляться до доручення президента Володимира Зеленського почати продаж держмайна. Ще 20% вагаються з відповіддю.

Приватизація під час карантину

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25 вересня 2020 року в Україні заборонили проводити аукціониз продажу об'єктів великої приватизації. Обмеження встановили на час карантину. Об'єктів малої приватизації обмеження не торкнулися.

У квітні 2021 року велику приватизацію повернулинавіть в умовах карантину. Скасування вересневого мораторію підписав Зеленський. За місяць до цього, 30 березня, Верховна Рада ухвалила законопроект, але після зробила (і провалила) спробу знову ввести мораторій.

Разом з "зеленим світлом" з'явилися і обмеження:

Під час карантину не будуть проводитися аукціони із зниженням стартової ціни;

Забороняються аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації.

До всього іншого, тоді ж в Україні затвердили новий список підприємств та інших об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації. До переліку, зокрема, увійшли "Укрпошта" (купівлею якої вже цікавилися китайці), "Укрзалізниця", "Нафтогаз України", холдинг "Артем" та ін. – всього більш 650 об'єктів. Попередній перелік був скасований в 2019 році.

У новий список включили підприємства, які:

забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави;

є природними монополіями;

мають критично важливе значення для суспільства.

Нагадаємо, в середині червня уряд затвердив умови приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Аукціон одного з найбільших видобувачів титанових і цирконієвих руд в світі відбудеться 31 серпня 2021 року. У торгах повинні брати участь і українські, і іноземні інвестори.

Як відомо, кілька років тому очікувалося, що першим об'єктом великої приватизації стане Одеський припортовий завод (ОПЗ). Але через судових проблем на ОПЗ цього так і не відбулося.

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Поки Україна готується до великої приватизації, ціни на вітчизняні фрукти і ягоди шокують українців, йдеться в сюжеті "Сьогодні":