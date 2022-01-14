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Доведеться затягнути пояси: які продукти найбільше подорожчають у 2022 році

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 січня, 15:36
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Експерти "Сьогодні" розповіли, чого очікувати від інфляції та як вона вплине на ціну українських продуктів
Якою буде інфляція у 2022 році
Якою буде інфляція у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році слідує очікувати на інфляцію не менш ніж у 2021 році (10%), незважаючи на закладені у бюджеті 7%. Насамперед це позначиться на ціні товарів.

Про це розповіли експерти "Сьогодні" в ексклюзивних коментарях.

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За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, зростання цін на продукти харчування має кілька причин, серед них пандемія та погіршення погодних умов.

Експерт вважає, що найсильніше дорожчатиме яйця, і без цього значно додали в ціні останнім часом. У 2022 ціна може підскочити до 5 грн. за одну штуку.

Також варто чекати на подорожчання м'яса та сезонного підвищення цін на овочі та фрукти.

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"Українцям необхідно готуватися до зростання цін на продукти на 10-20%. Причина криється у високих інфляційних ризиках на світових ринках. Інфляція носить не монетарний, а товарний характер, тому Нацбанку буде вкрай складно впливати на неї", – сказав радник президента. України Олег Устенко.

Промислова інфляція досягла піку

Протягом 2021 року промислова інфляція в Україні прискорилася більш ніж у 4 рази і становить 62,2%.

Цей показник став рекордом за всю історію існування гривні, повідомляє Держстат.

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Промислова інфляція впливає ціни у виробників, що у своє чергу тягне у себе споживчі ціни.

Найбільше подорожчання ресурсів відбулося в енергосекторі, індекс цін виробників на виробництво та постачання газу, електроенергії становить 185,4%.

"Сьогодні" також писали, чи можуть в Україні ввести талони на їжу та розповідали, на яких продуктах супермаркети роблять 70% своєї виручки.

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