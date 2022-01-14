Доведеться затягнути пояси: які продукти найбільше подорожчають у 2022 році

Експерти "Сьогодні" розповіли, чого очікувати від інфляції та як вона вплине на ціну українських продуктів

Якою буде інфляція у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році слідує очікувати на інфляцію не менш ніж у 2021 році (10%), незважаючи на закладені у бюджеті 7%. Насамперед це позначиться на ціні товарів.

Про це розповіли експерти "Сьогодні" в ексклюзивних коментарях.

Реклама

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, зростання цін на продукти харчування має кілька причин, серед них пандемія та погіршення погодних умов.

Експерт вважає, що найсильніше дорожчатиме яйця, і без цього значно додали в ціні останнім часом. У 2022 ціна може підскочити до 5 грн. за одну штуку.

Також варто чекати на подорожчання м'яса та сезонного підвищення цін на овочі та фрукти.

Реклама

"Українцям необхідно готуватися до зростання цін на продукти на 10-20%. Причина криється у високих інфляційних ризиках на світових ринках. Інфляція носить не монетарний, а товарний характер, тому Нацбанку буде вкрай складно впливати на неї", – сказав радник президента. України Олег Устенко.

Промислова інфляція досягла піку

Протягом 2021 року промислова інфляція в Україні прискорилася більш ніж у 4 рази і становить 62,2%.

Цей показник став рекордом за всю історію існування гривні, повідомляє Держстат.

Реклама

Промислова інфляція впливає ціни у виробників, що у своє чергу тягне у себе споживчі ціни.

Найбільше подорожчання ресурсів відбулося в енергосекторі, індекс цін виробників на виробництво та постачання газу, електроенергії становить 185,4%.

"Сьогодні" також писали, чи можуть в Україні ввести талони на їжу та розповідали, на яких продуктах супермаркети роблять 70% своєї виручки.