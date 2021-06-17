Наближені до керівництва НКРЕКП трейдери і далі зможуть маніпулювати цінами на електроенергію, – Кучеренко

Тарифна комісія НКРЕКП відмовилася припинити махінації трейдерів із цінами на електричну енергію.

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Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, повідомляє "Оbozrevatel".

"На ранковому засіданні нелегітимна НКРЕКУ встановила граничні ціни на електроенергію – так звані прайс-кепи – на рівні цін, що діяли останні 3 місяці до моменту запуску ринку. Це якийсь недолугий екскурс в історію, аби замилити очі і дати можливість трейдерам ще трохи заробити", – прокоментував нардеп рішення комісіі на своїй сторінці у Facebook.

Рішення про перегляд прайс-кепів Кучеренко назвав поверненням до практики використання формули "Роттердам+", яка діяла до липня 2019 року. Однак це рішення, за його словами, жодним чином не позначиться на цінових махінаціях наближених до комісії трейдерів.

"5 років минуло з запровадження формули і знову ми по суті до неї прийшли – браво. Тут варто нагадати, що частина нинішніх членів НКРЕКУ – в тому числі Тарасюк – в 2016 особисто ставили підписи під формулою "Роттердам+". Так що нічого дивного тут немає.

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Дивно тільки, як в ОП ще досі терплять махінації потужної пари "керманичей" української енергетики "герусів-тарасюків" і їх бізнес-партнерів трейдерів", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКУ припинити схеми і махінації із цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКУ визнала, що на ринку існують махінації із цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКУ припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКУ знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів із перепродажем електроенергії державних компаній.