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Преміального не стосується – в Кабміні роз'яснили обмеження торговельної надбавки на бензин

17 травня, 07:37

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Напередодні великі мережі АЗС призупинили продаж преміального палива, оскільки обмеження надбавки призводить до збитків

/ Фото: Getty Images

Обмеження торгової надбавки на бензин і дизпаливо стосується тільки марок соціально значимого палива – А-92 і А-95. Мається на увазі тільки "класичний" варіант, а не "преміальне" паливо. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

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"Під установку максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" паливо з поліпшеними показниками якості і позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум-сегменту за більш високою ціною, ніж соціально значуще пальне", йдеться в заяві.

Що сталося?

14 травня Кабінет міністрів встановив на період дії карантину граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизпалива і бензину – не вище 7 грн і 5 грн за літр відповідно. Таке держрегулювання в уряді назвали вимушеною і тимчасовою мірою на період карантину та відповіддю на необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах.

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Фото: "Укртрансгаз"

Роздрібна ціна бензину марки А-95 не повинна перевищувати 30 грн/л. і з ним сталася найбільша плутанина, оскільки спектр бензинів А-95 дуже широкий, їх якість покращують різними присадками. І додають до назви слова: "нано", "євро", "плюс", "євро плюс" тощо. Оскільки все це варіанти бензину А-95, то АЗС вирішили, що і на них поширюються обмеження, як і на А-95 "класик".

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15 травня великі мережі АЗС WOG, ОККО, SOCAR, KLO заявили, що призупинять продаж преміум-палива, оскільки в такій ситуації його продаж призведе до збитків.

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