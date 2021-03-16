Підприємці можуть отримати прибуток від продажу електроенергії та газу у співпраці з YASNO

Як стати партнером YASNO і отримувати додатковий дохід без стартового капіталу

Постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень YASNO запустив партнерську програму для тих, хто бажає розвивати свій бізнес та отримувати додатковий дохід без стартового капіталу.

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Приєднатися до програми Партнер YASNO можуть компанії, що здійснюють продаж товарів та послуг бізнес-клієнтам. Також співпраця з постачальником дозволить розширити спектр послуг компаніям в галузі енергетики, відновлювальних джерел енергії, монтажу електрообладнання, комерційної нерухомості, телекомунікаційних чи фінансових продуктів.

Щоб заробляти на продажі електроенергії та газу, партнерам YASNO не потрібні відповідна ліцензія та стартовий капітал. За умовами програми:

партнер укладає з постачальником договір про співпрацю;

рекомендує постачальнику бізнес-клієнтів, які зацікавлені у придбанні електроенергії та/або газу;

спеціалісти YASNO консультують таких клієнтів щодо умов постачання;

якщо клієнт приєднується до YASNO, партнер гарантовано отримує грошову винагороду.

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YASNO допомагає своїм партнерам заробляти та надає підтримку протягом усього періоду співпраці: від забезпечення навчальними та маркетинговими матеріалами до консультацій персональним менеджером.

"Приєднуючись до програми Партнер YASNO, компанії та підприємці примножують свої можливості, виходять на нові ринки та отримують додатковий прибуток. Ми створили прозорі та зрозумілі умови співпраці, які будуть вигідними для кожної зі сторін", – сказав директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

Залишити заявку на участь в партнерській програмі можна на сайті YASNO або за телефоном 0 800 503 237.

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