Передноворічний стрибок цін: які продукти значно подорожчали у грудні

Подорожчала капуста білокачанна, з початку місяця вона виросла на 30%

Аналітики оцінили ріст цін на продукти / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 грудня в Україні змінились ціни на продукти – найбільше подорожчали фрукти та овочі, які передсвятами коштують набагато більше.

Про це пишуть аналітики УКАБ.

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Скільки коштують овочі та фрукти?

Найбільше подорожчала капуста білокачанна, з початку місяця вона виросла на 30% та додала в ціні 2,44 грн. Її вже продають за 10,65 грн/кг. Експерти пов'язують це з тим, що аграрії зменшили обсяги виробництва овоча через минулорічні низькі ціни. Також виріс сезонний попит на капусту, через скорочення пропозицій інших овочів.

Помідори подорожчали на 12%, в середньому коштують – 49,44 грн/кг. У нас продають імпортовані, або ж вирощені в тепличних господарствах томати. Тож ціни залежать від затрат на обігрів теплиць. А якщо оцінювати імпортні – то в основному у нас турецькі овочі, а вартість залежить від зниження температури в країні.

Проте для українців на 8% подешевшала морква. Вона коштує 7,65 грн/кг. Це пов'язують з незначним коливанням ціни через співвідношення попиту та пропозиції на ринку.

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Подешевшали і мандарини. Вони впали на 11% та коштують 37,08 грн/кг. На них вплинуло те, що перед новорічними святами збільшився імпорт цитрусу до України. Проте це тимчасово – експерти очікують зростання цін у 2022 році.

На що ще змінилась ціна?

Гречка продовжує падіння – з початку грудня вона впала ще на 6% та коштує 44,15 грн/кг. Пов'язують це з хорошим врожаєм гречки та відновленням імпорту з Росії.

А ось вершкове масло не падає в ціні, а навпаки – ціна зросла на 5% та становить, у середньому, 50,85 грн за упаковку 200 г.

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"Перш за все, це сезоне зростання вартості сировини для виробництва масла – молока. Через зміну раціону харчування тварин з приходом зими, зменшується його пропозиція і ціна зростає. Окрім того, в Україні скорочуються обсяги виробництва вершкового масла. За 10 місяців 2021 року було вироблено 59,9 тис. т даного продукту, що на 19% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", – пояснюють аналітики.

А яйці подорожчали ще на 5%. В середньому, 10 штук яєць можна придбати за 37,60 грн. Причиною стали похолодання – знизилась продуктивність птиці.

Держрегулювання цін

В Україні хочуть повернути держрегулювання цін на деякі види продуктів, а саме на ті, які мають велику соціальну значущість.

Якщо законопроєкт № 6374 підтримають, то державне регулювання торкнеться таких продуктів, як:

гречана крупа;

цукровий пісок;

пшеничне борошно вищого ґатунку;

вермішель з борошна пшеничного вищого сорту;

пастеризоване молоко жирністю 2,5%;

житньо-пшеничний хліб;

батон з пшеничного борошна;

курячі яйця категорії С1;

куряча тушка;

мінеральна негазована вода;

вершковое масло жирністю 72,5%;

соняшникова олія.

Раніше в Україні вже було державне регулювання цін, але 2017 року його скасували.

Раніше повідомляли, що в Україні за 2021 рік на 21% зріс індекс вартості олів'є, оскільки у країні спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів.

Нагадаємо, у супермаркетах та на ринках з початку 2021 року у 2,6 раза подорожчали овочі "борщового набору".