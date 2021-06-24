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Правових підстав для скасування рішення про закриття справи "Роттердам+" немає – в.о. голови САП

24 червня 2021 17:41

Ірина Ненько Ірина Ненько

Максим Грищук пояснив, що скасувати рішення прокурора САП за скаргою детективів НАБУ не можна через закінчення передбаченого законом терміну

Фото: pixabay.

Фото: pixabay.

Немає правових підстав для скасування рішення прокурора САП про закриття справи "Роттердам+" за скаргою детективів НАБУ через закінчення передбаченого законом терміну.

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Про це повідомив в.о. голови САП Максим Грищук в ефірі "Радіо НВ".

"У даному випадку не було вже строку. У нас вузько за ст. 313 КПК є три дні строку для ухвалення цього рішення. Вони (детективи НАБУ– ред.) оскаржили з порушенням цього строку в три дні. В мене вже не було строку відреагувати на скаргу детективів. Прокурор скерував постанову поштовим зв'язком, тобто детективи отримали документ, але більше, ніж через три дні", – повідомив Грищук в ефірі.

Його слова також цитує близький до НАБУ телеграм-канал NABU Daily.

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20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

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Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, у ході розслідування не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.

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