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Право, а не обов’язок: Шмигаль нагадав, що перехід пенсій на картки буде поступовим

26 травня, 15:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Доставка пенсій має відбуватися максимально комфортно, заявив голова уряду

/ Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Голова Кабміну Денис Шмигаль знову заявив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму відбуватиметься поступово.

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Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами прем’єра, уряд підтримав відповідне рішення, тож доставка пенсій має відбуватися максимально комфортно для людей, а перехід на карткову форму має реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання.

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Нагадаємо, 19 травня гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Пенсійний фонд та управління соцзахисту не дотримуються досягнутих на зустрічі з прем'єром домовленостей про те, що перехід пенсіонерів на картки буде добровільним, і ніхто не стане порушувати їхні права, особливо в 96% населених пунктів України, де нема банків.

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Також сайт "Сьогодні" писав, що 30 квітня Шмигаль провів нараду щодо тарифів на оплату послуг АТ "Укрпошта" з доставки пенсій, в якій взяли участь представники Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Офісу президента. На ній голова Кабміну підкреслив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання, а доставляння пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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