Рік Шмигалю – підводимо підсумки: за що лають і хвалять прем'єр-міністра

Що обіцяв зробити Денис Шмигаль, як оцінює свою роботу "уряд самураїв" і що про неї думають експерти

Виповнюється рік нинішньому уряду України. Денис Шмигаль був призначений прем'єр-міністром 4 березня 2020 року.

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Шмигаль очолив Кабмін у дуже складний момент. Починався світова криза, економіка зупинялася через пандемію. Сам Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді в день свого призначення, зізнався, що знайомі його запитують: вітати чи співчувати? В цьому плані Кабмін Шмигаль можна було б назвати "урядом камікадзе", якби таку назву не "привласнив" собі раніше Кабмін Яценюка.

Економічний експерт Олексій Кущ іронічно назвав нинішню команду "Уряд самураїв" .

"Тому що у самурая немає мети, у нього є тільки шлях", – аргументував він.

Підстави є. Уряд Шмигаля – це, мабуть, перший уряд, який працює без своєї програми, тобто, можна сказати, "з коліс".

Програма діяльності Кабміну була підготовленаналежним чином, але парламент кілька разів провалював її затвердження, аргументуючи тим, що не хоче давати Кабміну імунітет на рік. Проте, рік минув, а уряд на своєму місці. Нехай навіть без імунітету і без програми.

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Як відпрацював Кабмін цей рік? Що можна записати йому в актив, а що до списку провалів? Чим запам'ятається нинішній прем'єр? Сайт "Сьогодні" підводить підсумки за допомогою експертів.

Денис Шмигаль / Фото: kmu.gov.ua

На фото: Рада знайомиться з новим прем'єром, 4 березня 2020 року.

Шмигаль – бюрократ в хорошому сенсі слова

Рік тому, пояснюючи вибір кандидатури прем'єра, експерти говорили про те, що Денис Шмигаль – досвідчений чиновник і бюрократ у хорошому сенсі цього слова. Тому він зможе нарешті скоординувати роботу Кабміну, "розбалансованого" за час роботи "Молодого уряду реформаторів" Олексія Гончарука.

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Сам Денис Шмигаль говорив, що планує робити акцент на "соціалці" і на підтримці промисловості. Ну, і рятувати економіку, якій тоді пророкували падіння мало не на 10%.

Локдаун країну не завалив – як оцінює свою роботу уряд

Найгірші сценарії, на щастя, не виправдалися. Хоча локдаун мав безумовний вплив на ситуацію і в світовій економіці, і в українській, зокрема. За підсумками року падіння становило лише 4,4%. В уряді впевнені, що такі результати – зокрема, їхня заслуга.

Також серед заслуг не раз називалася макроекономічна стабільність:

не відбулося значної девальвації гривні;

немає стрімкої інфляції;

зовнішні борги утримувалися на прийнятному рівні.

"Щодо показників минулого року, всі країни отримали ускладнення в економіці. Ви знаєте, що Україна, за даними "Європейської Бізнес Асоціації", пройшла минулий кризовий рік м'якше за всіх наших країн-сусідів" , – сказав, зокрема, Денис Шмигаль, виступаючи 19 лютого у парламенті під час "Години запитань до уряду".

Ранній локдаун в Україні, який дозволив виграти час і хоч якось підготувати реформовану і розібрану медичну систему до напливу хворих, уряд також записує собі в плюси. Як і "карантинну тисячу", і виплати ФОПам, вимушеним закритися через карантин, і" Програму доступних кредитів 5-7-9 ", і багато іншого.

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На фото: Кабмін у Раді.

Аудит держави і доступна іпотека – експерти про плюси Кабміну

Економісти не всі перераховані теми вважають успіхом Кабміну. Але вони теж зазначають – незважаючи на критику уряду, в його роботі були сильні сторони.

Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак вважає найбільш помітним позитивом роботи цього Кабміну спробу системно проаналізувати ситуацію в країні.

"За Шмигаля нарешті почався системний аналіз наших недоліків. Вперше був проведений аудит держави і почалося стратегічне планування наступних кроків, в якому напрямку розвиватися. Такий системний підхід мені подобається. І це можна назвати, мабуть, єдиним позитивним моментом першого року роботи Шмигаля", – каже Тарас Козак.

Можливо, в майбутньому до заслуг Кабміну Шмигаля зарахують програму "Доступна іпотека", припускає експерт. Але поки це тільки прожекти, програма стартувала лише з 1 березня цього року.

Неефективна боротьба з COVID-19 – експерти

Експерти говорять і про негативні моменти. Так, Тарас Козак вважає боротьбу з COVID-19 одним із серйозних провалів Кабміну.

"Я вважаю, що уряд не зміг адекватно реагувати на виклики, пов'язані з COVID-19. Реакція була хаотичною. Місцями надмірно жорсткою – я маю на увазі заборони гуляти в парках або "Полювання" за людиною, яка купалася в Дніпрі. В інших питаннях робота не проводилася взагалі – зокрема, коли законослухняний бізнес закрився, "велюри" і "епіцентри" продовжували роботу і не були за це покарані. Тобто виходить, що порушники закону виграли, у порівнянні з законослухняним бізнесом. І це дуже поганий сигнал як для всіх українців, так і для зарубіжних інвесторів. Повертаючись до пандемії, за час локдауну не було підготовлено достатньо ліжко-місць, вони не були обладнані киснем. Ну, і, нарешті, ми занадто пізно включилися в гонку за вакцинами, коли все вже було фактично розкуплено іншими", – перераховує Тарас Козак.

Порівняно невелике падіння економіки за підсумками минулого року Тарас Козак також вважає сумнівним успіхом.

"Насправді падіння було досить сильним, але насамперед обвалився тіньовий сектор, який не потрапляє до статистики", – вважає Козак.

Підтвердженням глибини падіння тіньового сектору, який, як правило, в кризи підтримує економіку, експерт називає зростання кількості трудових мігрантів і середніх зарплат.

"Очікувалося, що зарплата під час кризи буде падати. Але вже у липні зарплата була вищою, ніж взимку. Чому бізнес піднімав зарплати тоді, як сам перебував на межі виживання? Щоб зупинити відтік кадрів", – зазначає експерт.

Частина заслуг – наприклад, програму 5-7-9 – можна зарахувати попередникам, уряду Гончарука, вважає експерт. Економіст Олексій Кущ серед негативів називає рішення Мінфіну достроково погашати зовнішні борги, викуповуючи варанти.

"Сумарно на викуп облігацій і варантів були витрачені кілька мільярдів доларів, які тоді були вкрай потрібні українській економіці в якості інвестицій у медицину або ту ж допомогу малому бізнесу. Тобто замість того, щоб виплатити пенсіонерам 13-ту пенсію, ці кілька мільярдів доларів віддали кільком венчурним фондам", – говорить він.

Експерт нагадав і про затримку індексації пенсій минулого року. У 2020-му її провели тільки в травні (хоча справедливості заради зазначимо, що це можна в більшій мірі віднести до провалів уряду Гончарука). На тлі такої ситуації "карантинна тисяча", яку отримали пенсіонери минулого року, скоріше, виглядала як компенсація втрачених доходів, аніж як додаткова допомога, яку видавали своїм громадянам багато держав. Також Олексій Кущ сумнівається в тому, що макроекономічну стабільність варто називати серед успіхів.

"Економічна стабільність може досягатися або за рахунок того, що економіка активно розвивається, наповнюється своїми товарами, або за рахунок падіння платоспроможності та попиту. Наша проблема у тому, що це динамічна рівновага, видимість стабільності, досягається не на найвищій точці, коли йде розвиток за рахунок високих темпів зростання економіки, а на нижчій точці – за рахунок звуження внутрішнього споживання. Тому що у людей немає грошей, щоб їх витрачати", – пояснює він.

Критикують, але не сміються

Кабмін відповідає за економіку країни. Разом з тим посада прем'єра – все ж політична. Так само і критика на адресу прем'єра, навіть від експертів, часто має політичний характер. Уряд Шмигаля в цьому сенсі – свого роду рекордсмен. Його активно критикують з усіх боків, і не завжди це об'єктивно. Наприклад, чи можна всерйоз звинувачувати Кабмін в тому, що економіка України не показала зростання у 2020 році, якщо вся світова економіка того року впала через локдаун.

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При всьому обсязі критики, яка ллється на адресу Кабміну, Шмигаля не висміюють. Як, наприклад, це було з прем'єр-міністром Азаровим. Його під час перебування головою уряду висміювали за своєрідне володіння українською мовою. Денис Шмигаль виглядає дуже серйозною людиною. Ніхто не чув від нього жартів (принаймні під час публічних заходів і виступів). Він майже ніколи не посміхається – не беручи до уваги, звичайно, моменти, коли позує для фото.

/ Фото: Reuters

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