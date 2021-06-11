Уряд втратив довіру інвесторів через порушення зобов'язань у зеленій енергетиці, – Репкін

/ Фото: freepik.com

Грубе порушення урядом України своїх зобов'язань перед інвесторами у відновлювані джерела енергії підірвало довіру до держави як до надійного партнера. Про це заявив голова наглядової ради Tokmak Solar Energy Олександр Репкін, повідомляє "Znaj.ua".

Реклама

"Дійсно, ситуація, яка зараз склалася на ринку відновлюваної енергетики та взагалі в галузі відновлюваної енергетики, досить критична. Тому що найголовніше – підірвано довіру до України як надійного партнера. Тому що змінюються правила гри, коли вони були встановлені принаймні на певний період часу, і держава виступала гарантом цього процесу", – зазначив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Репкін підкреслив, що відновити цю довіру можна лише шляхом неухильного виконання зобов'язань, які уряд і держава на себе взяли.

"Принаймні для того, щоб нам вийти з кризи, нам треба все-таки звернутися до тих документів, які були підписані в останній час. Такий компроміс був досягнутий в минулому році, підписаний меморандум між усіма виробниками і керівництвом нашої держави, прем'єр-міністром. Виробники добровільно пішли на зниження зеленого тарифу і очікували погашення боргів. Але, на жаль, із цим меморандумом зараз у нас виникли труднощі", – зазначив Репкін.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел. На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Реклама

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

На початку червня стало відомо, що всі основні українські банки призупинили фінансування проєктів ВДЕ через порушення Кабміном своїх зобов'язань.