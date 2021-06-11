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Уряд втратив довіру інвесторів через порушення зобов'язань у зеленій енергетиці, – Репкін

11 червня 2021 13:30

Ірина Ненько Ірина Ненько

Голова наглядової ради Tokmak Solar Energy відзначає, що на ринку відновлюваної енергетики склалася критична ситуація

/ Фото: freepik.com

Грубе порушення урядом України своїх зобов'язань перед інвесторами у відновлювані джерела енергії підірвало довіру до держави як до надійного партнера. Про це заявив голова наглядової ради Tokmak Solar Energy Олександр Репкін, повідомляє "Znaj.ua".

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"Дійсно, ситуація, яка зараз склалася на ринку відновлюваної енергетики та взагалі в галузі відновлюваної енергетики, досить критична. Тому що найголовніше – підірвано довіру до України як надійного партнера. Тому що змінюються правила гри, коли вони були встановлені принаймні на певний період часу, і держава виступала гарантом цього процесу", – зазначив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Репкін підкреслив, що відновити цю довіру можна лише шляхом неухильного виконання зобов'язань, які уряд і держава на себе взяли.

"Принаймні для того, щоб нам вийти з кризи, нам треба все-таки звернутися до тих документів, які були підписані в останній час. Такий компроміс був досягнутий в минулому році, підписаний меморандум між усіма виробниками і керівництвом нашої держави, прем'єр-міністром. Виробники добровільно пішли на зниження зеленого тарифу і очікували погашення боргів. Але, на жаль, із цим меморандумом зараз у нас виникли труднощі", – зазначив Репкін.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел. На наступний день, 3 червня, найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

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Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

На початку червня стало відомо, що всі основні українські банки призупинили фінансування проєктів ВДЕ через порушення Кабміном своїх зобов'язань.

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