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Уряд має спільно з бізнесом розробити план модернізації промисловості, – Кінах

19 лютого, 15:24

Инна Бабур Инна Бабур

Підвищення фіскального тиску буде тільки поглиблювати всі кризові явища, каже експрем'єр

Уряд має сприяти екомодернізаціі промисловості, а не посилювати податковий тиск на бізнес, зокрема, через підвищення податку на викиди. Про це заявив експрем'єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, повідомляє "Obozrevatel".

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"Замість того, щоб підвищувати фіскальний тиск, включаючи сплату за викиди СО2, уряду необхідно працювати разом з парламентом, безумовно, в діалозі з бізенсом над створеннями умов модернізації розвитку української економіки, доступу до кредитних ресурсів, підвищення платоспроможності внутрішнього ринку, локалізації, імпортозаміщення", – сказав Кінах.

За його словами, саме цим займаються розвинуті країни, щоб стимулювати ріст власної економіки і допомогти бізнесу подолати нинішню кризу.

"Підвищення фіскального тиску буде тільки поглиблювати всі кризові явища", – наголосив Кінах.

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Як відомо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що на довгострокову перспективу розробляється таке рішення, як збільшення податку на викиди СО2. Але ці кошти буде витрачено не на модернізацію підприємств, а на компенсацію різниці виробникам "зеленої" електроенергії.

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Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що для проведення екомодернізаціі промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт наголосив на тому, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до закриття підприємств.

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промисловість бізнес інвестиції уряд кінах модернізація Мінекології викиди
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