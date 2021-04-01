Уряд має припинити розтрату бюджетних коштів на премії нелегітимним членам НКРЕКП, – нардеп

"Півтора року Тарифна комісія по суті не легітимна і уряд закриває на це очі", – Кучеренко

Кабінет міністрів повинен припинити розтрату бюджетних коштів на виплату премій і бонусів членам НКРЕКП, які визнані судом нелегітимними. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко, пише "Главком".

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"Сподіваюсь, що хоча б тепер коли є рішення суду у прем’єра Шмигаля може вистачити сміливості звільнити самозванців з НКРЕКП і провести відкритий конкурс, як того вимагає закон. В будь-якому випадку після вступу рішення суду в законну силу я буду ставити питання про кримінальну відповідальність членів уряду за розтрату бюджетних коштів на премії і бонуси нелегітимним членам НКРЕКП", – заявив нардеп.

Кучеренко додав, що 16 березня Окружний адмінсуд Києва зобов’язав уряд розглянути питання звільнення 4 членів НКРЕКП включно з головою комісії Валерієм Тарасюком, оскільки вони були призначені на 3 місяці і термін їх повноважень сплив ще в січні 2020 року.

"Майже півтора року голова НКРЕКП пан Тарасюк і ще 3 премійованих члена та членкині НКРЕКП незаконно займають свої посади. Їх повноваження збігли ще в січні 2020 року, але вони продовжують сидіти на державних посадах і виписувати собі з бюджету по 2 млн грн премій. Півтора року Тарифна комісія по суті не легітимна і уряд закриває на це очі", – прокоментував Кучеренко рішення суду.

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Нагадаємо, чинний склад НКРЕКУ був призначений в жовтні 2019 року указом президента Зеленського терміном на 3 місяці. Однак 4 члени комісії, включаючи голову Тарасюка, як і раніше займають ці посади.

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У 2020 році питання неконституційності НКРЕКУ почав розглядати Конституційний суд України.

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