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Правила субсидій переписали, біткоїн обвалився – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

19 травня, 19:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Кабмін проаналізував чинні правила призначення субсидій, а Bitcoin порадував злостивців

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Навіщо потрібні наглядові ради в держкомпаніях

Після гучних скандалів, пов'язаних з членами наглядових рад у державних компанія "Нафтогаз України" і "Укрзалізниця", про наглядради у вітчизняних держструктурах не говорить тільки ледачий. Пересічні громадяни дивуються, за що "спостерігачі" отримують зарплати з шістьма цифрами, але при цьому незрозуміло, як оцінюється ефективність їхньої роботи.

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Сайт "Сьогодні" вирішив відповісти на вісім головних запитань по діяльності наглядових рад в Україні та за кордоном.

  • Що таке наглядові ради і навіщо вони потрібні?
  • В яких українських найбільших держструктурах створено наглядові ради?
  • Хто в Україні на практиці може стати членом наглядової ради?
  • Скільки отримують члени наглядових рад в Україні?
  • Чому у членів українських наглядових рад такі великі зарплати?
  • Які зарплати у членів наглядових рад за кордоном?
  • Яким чином оцінюється ефективність роботи членів наглядових рад?
  • Яку відповідальність несуть члени наглядових рад, якщо виявиться, що компанія стала працювати менш ефективно, ніж раніше?

Посилка "Новою поштою" за кордон

Компанія "Нова пошта" дозволила відправляти посилки за кордон з будь-якого відділення без оформлення онлайн-заявки на сайті. Тепер, щоб оформити міжнародне відправлення, потрібно:

  • Принести посилку обов'язково в розгорнутому вигляді. Це необхідно, щоб зробити загальний опис згідно з митним законодавством і встановити оголошену вартість.
  • Назвати країну, місто, індекс і точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Також знадобляться ПІБ, контактний телефон та адреса електронної пошти одержувача.
  • При відправці більше, аніж однієї позиції, заповнити інвойс для митниці.

А до введення нових правил потрібно було приходити до відділення з уже верифікованою онлайн-заявкою на міжнародне відправлення, а оператору потрібно було перевірити його вміст на відповідність з інвойсом.

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Субсидії по-новому

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Кабінет міністрів проаналізував чинні з 1 травня оновлені правила надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і вирішив внести до них нові зміни. Зокрема:

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  • повертають автоматичне перепризначення вже оформлених виплат тим сім'ям, у яких нема жодних спірних майнових моментів й інших "протипоказань" до призначення допомоги (не стосується тих, у кого субсидія призначалася в безготівковій грошовій формі, за місцем фактичного проживання або без урахування деяких прописаних в квартирі);
  • не будуть вести облік доходів, отриманих з банківських депозитів;
  • збільшать до 100 тис. грн граничний розмір депозиту, з яким можна буде отримати допомогу (було 50 тис. грн);
  • змінять правила обліку житлової нерухомості – можна буде мати більше одного об'єкта у власності, якщо один з них перебуває в селі або належить відразу декільком особам.

Всі зміни починають діяти "заднім числом" – з 1 травня.

Падіння біткоїна

Ті українці, які називали Bitcoin мильною бульбашкою, фінансовою пірамідою і розводом для лохів, зі зловтіхою довідалися, що криптовалюта пішла в глибоке піке. Протягом дня ціна однієї "монети" звалилася з 43 600 доларів до 31 900, тобто вартість знизилася на 27%. О 18:00 за київським часом він подорожчав до 37 тисяч доларів, але це все одно продовжувало викликати побоювання за його долю.

А Ethereum, який ще нещодавно бив цінові рекорди, і зовсім втратив за добу 40% вартості, впавши з 3440 до 2090 доларів за "монету".

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав 18 травня про відставку міністрів, земельний закон і зарплати в СБУ.

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