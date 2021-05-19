Правила субсидій переписали, біткоїн обвалився – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Навіщо потрібні наглядові ради в держкомпаніях

Після гучних скандалів, пов'язаних з членами наглядових рад у державних компанія "Нафтогаз України" і "Укрзалізниця", про наглядради у вітчизняних держструктурах не говорить тільки ледачий. Пересічні громадяни дивуються, за що "спостерігачі" отримують зарплати з шістьма цифрами, але при цьому незрозуміло, як оцінюється ефективність їхньої роботи.

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Сайт "Сьогодні" вирішив відповісти на вісім головних запитань по діяльності наглядових рад в Україні та за кордоном.

Що таке наглядові ради і навіщо вони потрібні?

В яких українських найбільших держструктурах створено наглядові ради?

Хто в Україні на практиці може стати членом наглядової ради?

Скільки отримують члени наглядових рад в Україні?

Чому у членів українських наглядових рад такі великі зарплати?

Які зарплати у членів наглядових рад за кордоном?

Яким чином оцінюється ефективність роботи членів наглядових рад?

Яку відповідальність несуть члени наглядових рад, якщо виявиться, що компанія стала працювати менш ефективно, ніж раніше?

Посилка "Новою поштою" за кордон

Компанія "Нова пошта" дозволила відправляти посилки за кордон з будь-якого відділення без оформлення онлайн-заявки на сайті. Тепер, щоб оформити міжнародне відправлення, потрібно:

Принести посилку обов'язково в розгорнутому вигляді. Це необхідно, щоб зробити загальний опис згідно з митним законодавством і встановити оголошену вартість.

Назвати країну, місто, індекс і точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Також знадобляться ПІБ, контактний телефон та адреса електронної пошти одержувача.

При відправці більше, аніж однієї позиції, заповнити інвойс для митниці.

А до введення нових правил потрібно було приходити до відділення з уже верифікованою онлайн-заявкою на міжнародне відправлення, а оператору потрібно було перевірити його вміст на відповідність з інвойсом.

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Субсидії по-новому

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Кабінет міністрів проаналізував чинні з 1 травня оновлені правила надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і вирішив внести до них нові зміни. Зокрема:

повертають автоматичне перепризначення вже оформлених виплат тим сім'ям, у яких нема жодних спірних майнових моментів й інших "протипоказань" до призначення допомоги (не стосується тих, у кого субсидія призначалася в безготівковій грошовій формі, за місцем фактичного проживання або без урахування деяких прописаних в квартирі);

не будуть вести облік доходів, отриманих з банківських депозитів;

збільшать до 100 тис. грн граничний розмір депозиту, з яким можна буде отримати допомогу (було 50 тис. грн);

змінять правила обліку житлової нерухомості – можна буде мати більше одного об'єкта у власності, якщо один з них перебуває в селі або належить відразу декільком особам.

Всі зміни починають діяти "заднім числом" – з 1 травня.

Падіння біткоїна

Ті українці, які називали Bitcoin мильною бульбашкою, фінансовою пірамідою і розводом для лохів, зі зловтіхою довідалися, що криптовалюта пішла в глибоке піке. Протягом дня ціна однієї "монети" звалилася з 43 600 доларів до 31 900, тобто вартість знизилася на 27%. О 18:00 за київським часом він подорожчав до 37 тисяч доларів, але це все одно продовжувало викликати побоювання за його долю.

А Ethereum, який ще нещодавно бив цінові рекорди, і зовсім втратив за добу 40% вартості, впавши з 3440 до 2090 доларів за "монету".

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав 18 травня про відставку міністрів, земельний закон і зарплати в СБУ.