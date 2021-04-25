Права людини "ні при чому": в Німеччині хочуть добудувати Nord Stream 2

Глава міністерства з питань енергетики хоче розділити німецьку економіку і російську демократію

Міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмайер вважає, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2" не слід пов'язувати зі справою російського опозиціонера Олексія Навального.

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Про це з посиланням на видання медіагрупи Funke повідомляє Deutsche Welle.

На думку міністра, приймати рішення щодо проєкту слід незалежно від окремих випадків, пов'язаних з правами людини.

При цьому Альтмайер закликав Росію дотримуватися міжнародних стандартів прав людини і у випадку з політиком, поміщеним у виправну колонію у Володимирській області. Негайне звільнення Навального стало б найкращим рішенням ситуації, вважає німецький міністр.

Нагадаємо, проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та балтійські країни, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує "Північний потік – 2", хоча в країні є і чимало його критиків.

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Також повідомлялося, що тижнем раніше лідер Європейської народної партії Манфред Вебер зажадав заморозити будівництво "Північного потоку – 2" у разі подальшого загострення ситуації на Донбасі.

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