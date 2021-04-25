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Права людини "ні при чому": в Німеччині хочуть добудувати Nord Stream 2

25 квітня, 08:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава міністерства з питань енергетики хоче розділити німецьку економіку і російську демократію

Міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмайер вважає, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2" не слід пов'язувати зі справою російського опозиціонера Олексія Навального.

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Про це з посиланням на видання медіагрупи Funke повідомляє Deutsche Welle.

На думку міністра, приймати рішення щодо проєкту слід незалежно від окремих випадків, пов'язаних з правами людини.

При цьому Альтмайер закликав Росію дотримуватися міжнародних стандартів прав людини і у випадку з політиком, поміщеним у виправну колонію у Володимирській області. Негайне звільнення Навального стало б найкращим рішенням ситуації, вважає німецький міністр.

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Нагадаємо, проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та балтійські країни, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує "Північний потік – 2", хоча в країні є і чимало його критиків.

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Також повідомлялося, що тижнем раніше лідер Європейської народної партії Манфред Вебер зажадав заморозити будівництво "Північного потоку – 2" у разі подальшого загострення ситуації на Донбасі.

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будівництво Німеччина газопровід права людини заморозка Nord Stream 2 Олексій Навальний Північний потік 2
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