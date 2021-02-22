"Вітаємо, ви виграли автомобіль". Шахраї в Україні воскресили стару схему обману

На що звернути увагу, щоб не стати жертвою аферистів

Шахраї в Україні знайшли новий підхід до старої схеми обману. Довірливим жертвам повідомляють про виграш машини. А щоб не залишалося сумнівів, тепер навіть показують новенький автомобіль. "Щасливчики" на радощах йдуть оплачувати квитанції, а в підсумку залишаються і без грошей, і без авто.

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Для більшої правдоподібності рекламні пропозиції таких "акцій" аферисти поширюють в соцмережах. У таких випадках експерти з безпеки радять:

перейти на офіційну сторінку бренду і переконатися в тому, що акція в принципі існує;

зателефонувати за номерами, що вказані на сайті рекламодавця, і уточнити всі деталі.

Кореспондент "Сьогодні" Георгій Маринов поспілкувався з постраждалими і дізнався подробиці схеми.

Відео: Сьогодні

Коли Анатолій Трощук отримав повідомлення про виграш, він одразу подумав про телефонних аферистів. Але коли його запросили на огляд автомобіля, все ж купився на обман.

"Сказали, що я єдиний переможець з мільйона, які брали участь в розіграші. Я подивився на машину, мені дали кілька квитанцій, які потрібно оплатити. Пояснили, що це податок на виграш. Сума становила близько 3000 гривень", – розповідає Анатолій.

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Він навіть не звернув уваги, що в квитанціях не було зазначено жодних реквізитів податкової. А коли приїхав з квитанціями забирати машину, побачив закритий офіс та ще 15 жертв афери.

Шахраї видавали себе за представників державного банку. Служба безпеки цієї установи щомісяця фіксує по кілька таких афер з розіграшами призів.

"Якщо раптом вам телефонують і повідомляють, що ви стали переможцем, отримали автомобіль, а ви при цьому не реєструвалися в жодній акції, – це на 100% фейк", – попереджає представник фінустанови Олександр Жильцов.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" також розповідали, як українські водії отримують липові протоколи про штрафи.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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