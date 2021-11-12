"Підіте шляхом Путіна – будете рабами": у Литві закликали Україну злізти з "газової голки"

Голова Комітету закордонних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс закликав Україну відмовитися від російських енергоносіїв

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Литві вдалося "злізти" з російської газової голки за допомогою морських терміналів для нафти та скрапленого газу.

Про це у ефірі токшоу "Право на владу" сказав голова Комітету закордонних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс.

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Павіліоніс розповів, що останньою краплею для країни стала брехня Володимира Путіна про низькі ціни від "Газпрому" на блакитне паливо.

"Путін нас обдурив. Він сказав: зайде "Газпром" до Литви – платитимете найнижчі ціни. Ми продали свій газопровід РФ та почали платити найбільшу ціну. І тоді ми зрозуміли: це був обман, і, якщо ми вже завоювали свою незалежність та стали членами ЄС й НАТО, потрібно відрубати всі канали від РФ. Тому що Росія – це окупант, вбивця", – каже голова комітету.

Жигімантас Павіліоніс також нагадав, що саме Путін закрив нафтопровід "Дружба" під приводом ремонту 2006 року. Тоді, коли Сполучені Штати пригрозили, що не дозволять Кремлю поневолювати країни за допомогою енергетичної зброї.

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Газогін у напрямку Литви не запустили і донині, саме такі дії підштовхнули владу побудувати нафтовий термінал та термінал для скрапленого газу.

Людей було складно переконати, розповідає політик, але це рішення дозволило збити ціни у декілька разів.

"Ми за вашу свободу воюватимемо. Ми розуміємо: немає взагалі вибору для таких країн, як ваша. Або ви загинете під танками РФ або будете дуже багатими та вільними, як ми. Коли я дивлюся на вашу землю та на ваших людей, я розумію: ви будете одним з найбагатших народів Європи, якщо підете нашим шляхом. А якщо підете шляхом Путіна, то просто будете рабами", – наголосив політик.

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Газовий шантаж РФ

Росію неодноразово звинувачували у веденні газової війни. Наприклад, після закінчення довгострокового контракту з Молдовою "Газпром" в декілька разів підняв ціни на блакитне паливо.

У Молдові почалася справжня енергетична криза і в обмін на дешевий газ російський монополіст вимагав, щоб країна ослабила свої зв’язки з ЄС.

Тоді голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель звинуватив Росію у газовому шантажі, однак пізніше країни все ж таки домовились про поставки на інших умовах.

Раніше "Сьогодні" також писали, що "Газпром" не стримав свою обіцянку і ціни на газ у Європі знову підскочили.

Та розповідали, коли можуть запустити російський газогін "Північний потік – 2".