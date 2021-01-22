Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане для промисловців критичним, – "Укрметалургпром"

Зростання тарифу пов'язане з отриманням кредитів для покриття боргів перед ДП "Гарантований покупець"

Підвищення тарифу на передачу електроенергії ПрАТ "НЕК "Укренерго "до рівня 305,74 грн/МВт·год призведе до необгрунтованого зростання витрат вітчизняної металургії на понад 350 млн грн. Це критично для галузі, тому важливо не допустити чергового зростання. Про це йдеться у поширеному у ЗМІ 22 січня відкритому листі до голови правління АТ "НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького від асоціації "Укрметалургпром", пише "Гордон".

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Промисловці відзначають, що протягом усього 2020 року в українському гірничо-металургійному комплексі спостерігалися кризові явища: втрати галузі перевищили 1 млрд дол., а середній рівень заробітних плат впав на 10,9%.

"У 2021 році очікується чергове посилення протекціоністських заходів на зовнішніх ринках проти українського металургійного експорту, в результаті чого втрати складуть $320-370 млн, а нові карантинні обмеження не дадуть можливості швидко їх компенсувати. При таких умовах вітчизняна металургія має гостру потребу в підтримці з боку держави, але ніяк не в підвищенні цін на один з базових ресурсів", – підкреслюють в асоціації.

Зростання тарифу на передачу пов'язаний з отриманням кредитів для покриття заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", ці кредити були взяті "Укренерго" для покриття заборгованості перед виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом. Але обов'язок погасити цю заборгованість лежить на уряді, а аж ніяк не на промисловцях та бізнесі, відзначають автори листа.

"Відповідно до закону №810-IX, заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед суб'єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, повинен погасити Кабінет міністрів шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років. Кабмін також повинен профінансувати за рахунок державного бюджету не менше 20% вартості генерації енергії за "зеленим" тарифом", – відзначають промисловці.

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Саме тому, на їхню думку, мають бути ініційовані зміни до державного бюджету на 2021 рік, де необхідно передбачити 11,4 млрд грн для фінансування вартості генерації по "зеленому" тарифу, а "Укренерго" треба виділити із держбюджету 1,2 млрд грн, щоб виконати зобов'язання перед ДП "Гарантований покупець".

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"Це дозволить залишити тариф на поточному рівні 293,93 грн/МВт·год і допоможе економіці легше вийти із кризи, викликаної COVID-19", – впевнені в асоціації.

НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% – із 240,23 грн/МВт·год до 312,76 грн/МВт·год, повідомляла пресслужба "Укренерго" 4 листопада.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков вважає, що нове підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки.

Економічний експерт Андрій Новак заявив в ефірі "Україна 24", що підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію подорожчання всіх товарів і послуг.

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