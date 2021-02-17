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Підвищення тарифу на передачу електроенергії доб'є виробництво, – експерт

17 лютого, 17:00

Инна Бабур Инна Бабур

НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії – з квітня 2021 року

Ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість. Про це заявив генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт, повідомляє "Главком".

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"Виробництво сьогодні на мінімумі. І додаткові всі ці навантаження його доб'ють", – сказав Старовойт.

За його словами, на сьогодні промислові підприємства змушені максимально скоротити витрати і обсяги виробництва, щоб вижити в умовах коронакризи. На його думку, в разі чергового підвищення тарифу на електроенергію підприємства почнуть закриватися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. У минулому році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі – зі 113 грн МВт·год до 312,76 грн за МВт·год.

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Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні – призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

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У свою чергу, економічний експерт Андрій Новак підкреслював: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари та послуги.

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промисловість тарифи електроенергія підвищення виробництво економічна криза НКРЕКП
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