Підвищення податків призведе до того, що бізнес не буде платити, – ресторатори

Українська влада не допомагає малому бізнесу під час кризи, а навпаки – підвищує податки, що змусить його піти в тінь. Про це заявив президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачев, повідомляє "Главком".

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"Ми вже рік говоримо з владою на різних рівнях стосовно навпаки зниження податків, зниження ПДВ до 7% – це європейська практика. Увесь світ, всі держави, що думають і планують наперед, розуміють, що для того, щоб отримати більше податків, потрібно знизити їх ставку, якщо ставка досить висока", – розповів Трахачев.

Він також зазначив, що бізнес вкрай негативно ставиться до ініціативи української влади підвищити податки. І підкреслив: результатом стане не збільшення доходів бюджету, на яке розраховує влада, а навпаки – їх зниження і перехід бізнесу в тінь.

"Підняття податків у будь-якій сфері зараз призведе не до підвищення надходжень, а до виключення, до ще більших закриття і відходу в тінь тих, хто залишиться", – сказав Трахачев.

Крім того, він нагадав, що дії уряду, який вводить локдауни і забороняє роботу малого бізнесу, привели до того, що підприємці змушені були за минулий рік скоротити робочі місця на третину.

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"Уже рік, коли ми знаходимося в стані пандемії, коли держава не допомагає, а тільки забороняє працювати", – підкреслив Трахачев.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

У свою чергу інвестаналітик Ерік Найман вважає, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.