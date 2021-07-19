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Підвищення мінімалки в Україні та продаж бізнесу Кубракова – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

19 липня 2021 19:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини понеділка, 19 липня

Міністр інфраструктури продав частку в бізнесі, колаж: "Сьогодні"

Міністр інфраструктури продав частку в бізнесі, колаж: "Сьогодні"

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вирішивпозбутися своєї частки в бізнесі, а російський "Газпром" вирішив збільшити транзит газу через Україну.

Мінімальну зарплату в Україні підвищать

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У Бюджетну декларацію на три роки, яку вперше підтримала Верховна Рада, закладено, що мінімальна зарплата в Україні до 2024 підвищиться в цілому на 1665 гривень, до 7665 гривень.

Попереду українців чекає чотири підвищення мінзарплати:

  • з 1 січня 2021 року мінімалка становить 6000 гривень;
  • з 1 грудня 2021-го вона підвищиться до 6500 гривень;
  • з 1 жовтня 2022 – до 6700 гривень;
  • з 1 січня 2023-го – до 7176 гривень.

Мінімалку підвищать ще в чотири етапи

Мінімалку підвищать ще в чотири етапи / Фото: Getty Images, Pixabay

Всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки

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Депутати Верховної Ради запропонували ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки законопроєкт вже з'явився на сайті Ради.

Цей документ є альтернативним проектом закону про зниження ставок на інтерчейндж (комісію платіжних систем на транзакції), пояснила одна з авторів законопроекту Ольга Василевська-Смагалюк.

За її словами, зменшення списання повинно забезпечуватися автоматично платіжними організаціями платіжних систем.

У ВРУ зареєстровано законопроект № 5734-2, яким пропонується ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки

У ВРУ зареєстровано законопроект № 5734-2, яким пропонується ввести всеукраїнський кешбек за безготівкові розрахунки / Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

Перевірка чорниці

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Для перевірки журналісти "Сьогодні" вибрали ягоду з традиційних ринків, з сертифікатом і без, і з стихійного, без будь-яких документів. Цікаво, що і легальна, і "чорна" чорниця продається в одну ціну – по 90 гривень за кіло.

На подив виявилося, що всі зразки можна їсти. Допустима норма цезію для дикої чорниці висока – 500 беккерелів на кілограм. Для фермерської ягоди – тільки 70 беккерелів.

Найчистішою виявилася ягода з ярмарки на Печерську – 24 Бк/кг. У чорниці з Лук'янівського ринку виявили майже 135 Бк/кг. Ягода зі стихійного ринку біля офіційного базару показала 181 Бк/кг. Найгірший результат – у чорниці, купленої возі метро Лісова – 218 Бк/кг. Це в межах норми, але і безпечної таку ягоду не назвеш.

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Завжди є ризик, що чорниці зібрали в зоні ЧАЕС

Завжди є ризик, що чорниці зібрали в зоні ЧАЕС / Фото: Pixabay, Ermal Meta/AFP via Getty Images

Кубрак продав свою частку в бізнесі

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков продав свою частку в бізнесі. За даними в Єдиному державному реєстрі декларацій, він отримав 9,863 млн грн.

Бізнес, частку в якому він продав, спеціалізується на управлінні нерухомістю та послуги ЖКГ. Компанія була заснована ще в 2016 році і вже вийшла на ринок більше 10 міст України.

Олександр Кубраков продав частку в бізнесі

Олександр Кубраков продав частку в бізнесі / Фото: Facebook

"Газпром" вирішив збільшити транзит газу через Україну

Після того як російський "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС, щоб шантажувати Європу питанням запуску газопроводу "Північний потік – 2", компанія забронювала всі тверді додаткові транзитні потужності України на серпень, які були запропоновані.

Із запропонованих 15 млн куб. м на добу були запитані всі 15 млн. Ймовірно, через це вже 27 липня може відбутися новий аукціон на перериваються потужності.

Німеччина намагалася захистити інтереси "Газпрому", але не вийшло

Німеччина намагалася захистити інтереси "Газпрому", але не вийшло / Фото: Getty Images, AFP

Раніше гендиректор "Оператора ГТС" заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна в цілому втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стане смертельним для країни.

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