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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Споживчі настрої українців одни з найнижчих за три роки – чого всі бояться

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 13:02
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Розповідаємо, як змінилися споживчі настрої українців та порівнюємо їх із попереднім місяцем
Індекс споживчих настроїв один із найнижчих за 3 роки
Індекс споживчих настроїв один із найнижчих за 3 роки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У січні 2022 року споживчі настрої українців погіршилися за всіма основними показниками, а особливо – девальваційним очікуваннями.

Про це свідчать результати дослідження агенції Info Sapiens.

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У січні споживчі настрої погіршилися на 4,9 пунктів, до 62,3 пунктів із 200, тоді як у грудні спостерігалося невелике покращення індексу – на 1,2 пункти.

Зазначається, що цього січня значення індексу споживчих настроїв – одне з найнижчих за останні три роки. За даними агентства, на цей показник сильно вплинула загроза нового російського вторгнення.

Зменшився і індекс поточного стану, у січні він склав 60,4 пункти, що на 4,9 пунктів менше, ніж у грудні.

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Також упали:

  • індекс поточного особистого матеріального становища – на 4,2 п. менше від грудневого (53,3 пункту);
  • індекс доцільності великих покупок – 67,5 п., що на 5,6 п. менше за попередній місяць.
  • індекс економічних очікувань у січні становить 63,5, що на 4,9 п. нижче за рівень цього індексу в грудні.

Як загроза вторгнення б'є по економіці

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, панічні настрої українців набагато сильніше б'ють по економіці ніж реальна загроза.

Експерт запевняє, що жодних реальних передумов для вторгнення немає, а ось те, що люди стрімголов біжать в обмінники за доларами і в банки за депозитами – погіршує стан економіки.

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Таким чином люди самі створюють дефіцит на валюту та сприяють відтоку капіталів із банків.

"Сьогодні" також писали, як не залишитися без грошей у разі загострення конфлікту та розповідали, як нинішня ситуація впливає курс.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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