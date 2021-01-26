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Поставки струму з білоруської АЕС зросли майже у 3 рази

26 січня, 15:48

Инна Бабур Инна Бабур

Обсяг імпорту електроенергії зростає вже третій тиждень поспіль

Обсяг імпорту електроенергії з білоруської АЕС за останній тиждень збільшився у 2,6 рази – до 9,8 млн кВт·годин на добу. Про це повідомляє Expro із посиланням на власні джерела, пише "РБК-Україна".

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Видання відзначає, що обсяг імпорту зростає уже третій тиждень поспіль. Ще позаминулого тижня імпорт перевищив позначку у 6 млн кВт·годин на добу.

За даними НЕК "Укренерго", на 24 січня міждержавний перетин для імпорту струму з білоруської АЕС придбали три компанії: "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука (60 МВт), "ДЕ Трейдинг" Максима Єфімова (50 МВт) та "Еру Трейдинг" Ярослава Мудрого (450 МВт).

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Білоруської АЕС в Україну розпочався з 3 січня 2021 року. Завдяки цьому Білоруська АЕС вперше змогла вийти на повну потужність. За цей час у Білорусі було закуплено понад 100 млн кВт·годин на суму близько 150 млн гривень.

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На тлі критики імпорту, міністри енергетики та закордонних справ України заявили про плани скорішого від’єднання від енергосистем Росії й Білорусі, що зробить фізично неможливим імпорт струму із цих країн.

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Попереднього разу, з жовтня 2019 по березень 2020 року імпорт струму з Росії і Білорусі призвів до найглибшої за роки незалежності кризи на енергоринку, яка спричинила простій вугільних шахт та мільярдні збитки державних енергетичних компаній, зокрема "Енергоатому".

Проти імпорту тоді висловився і президент Володимир Зеленський, після чого НКРЕКП анулювала всім трейдерам доступ до міждержавних мереж і припинила поставки.

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енергетика Росія Білорусія електрика АЕС імпорт Укренерго НКРЕКП
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