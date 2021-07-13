Посередники та спекулянти за підтримки НКРЕКП нанесли "Енергоатому" мільярдні збитки, – нардеп

Олексій Кучеренко вважає, що штучне завдання збитків "Енергоатому" та іншим виробникам струму є частиною кампанії по відновленню імпорту електроенергії з Росії і Білорусі

Група компаній-посередників на ринку електричної енергії завдала державному "Енергоатому" збитки на мільярди гривень, завдяки підтримці із боку тарифного регулятора НКРЕКП.

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Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, інформує "Главком".

"Ці компанії (приватні трейдери-спекулянти – ред.) приблизно виглядають так: стіл, стілець, печатка, ліцензія і перепродаж електроенергії і хабарі до НКРЕКП. Але головне, вони ж заганяють у збитки і державну компанію "Енергоатом". Я оцінював обсяг грошей, які заробили той же самий Герус, пан Тарасюк, який e цій схемі, це очевидно, голова комісії, пан Притика, який здійснює, головний трейдер, – мова йде про мільярди гривень", – повідомив нардеп в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він наголосив, що НКРЕКП свідомо прописала такі правила роботи ринку, які гарантують обраним компаніям-посередникам можливість гарантовано заробляти мільярди гривень, паразитуючи на державних компаніях.

"Абсолютно зрозуміло, що ця схема, яка заганяє того, хто виробляє, у збитки, спекулянти заробляють", – додав нардеп.

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За його словами, штучне завдання збитків "Енергоатому" та іншим реальним виробникам є частиною цілеспрямованої кампанії по відновленню імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі.

"Все йде до повторення минулорічного сценарію, коли завели в глухі борги атомну енергетику, теплову енергетику, а після того імпортують російську і білоруську електроенергію з Білоруської атомної станції", – додав Кучеренко.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації із цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

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На початку липня через дії посередників і спекулянтів, ціни на електроенергію обвалилися до історичного мінімуму. Як результат зупинила роботу Слов’янська ТЕС, Київська ТЕЦ-5 та Харківська ТЕЦ-5.