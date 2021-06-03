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Останні 100 кілометрів. Росія оголосила про швидке завершення "Північного потоку – 2"

3 червня, 17:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У російському уряді дали оптимістичні прогнози на фінал будівництва газопроводу в обхід України

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2"

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" / Фото: Getty Images

Росія після відмови США ввести нові санкції проти будівельників "Північного потоку – 2" розраховує запустити газопровід до кінця 2021 року. На цей момент добудувати залишилося близько 100 кілометрів.

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Про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак, передає ТАСС.

"Робота триває, вона не зупинялася... Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", – сказав Новак.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий.

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В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатимепоразку американської дипломатії .

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А президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США зазначив, що "Північний потік – 2" – потужна зброя в руках країни-агресора. І зупинити його добудову можуть тільки Сполучені Штати на чолі з Джо Байденом:

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