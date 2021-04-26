Після встановлення "Укриття-2" на ЧАЕС рівень радіації знизився у понад 10 разів, – представник ЄБРР

Здавалося б, слова "Чорнобиль" і "безпека" ніколи не могли б стояти поруч. Але це стало можливо завдяки "Укриттю-2", або Новому безпечному конфайнменту, який 2019 року звели над зруйнованим саркофагом 4-го енергоблоку. Як повідомляє УНІАН із посиланням на Forbes, за словами Саймона Еванса, голови фонду "Укриття" ЄБРР, за перші місяці роботи НБК рівень радіації знизився більш ніж удесятеро – як поруч зі старим об’єктом "Укриття", так і навколо та за межами НБК.

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Метал, з якого виготовлена конструкція, має працювати в агресивному середовищі, тому вимоги до нього були надвисокі. Для виготовлення "Укриття-2" "Метінвест" поставив 13 300 тонн сталі.

"Укриття-2" назвали найбільш інноваційною спорудою: спосіб її будівництва забезпечує захист від випромінювання, а проектування збереже герметичність конфайнмента на 100 років", - пише Forbes.

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Оскільки реактори Чорнобильської АЕС все ще залишаються радіоактивними, тому понад 40 років вони будуть законсервовані.

"Прогнозують, що процес виведення електростанції з експлуатації має завершитися у 2064 році. Однак приводів для хвилювання немає, адже до цього часу за безпеку на зруйнованому четвертому енергоблоці відповідатиме сталевий гігант, який об’єднав півсвіту заради порятунку майбутнього нашої планети", - підсумували журналісти.

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