Після трагедії у Харкові Зеленський хоче відкрити ринок соцпослуг для літніх людей

Послуги мають бути і державні, і приватні, каже президент

Президент Володимир Зеленський у Харкові заявив, що держава має створити всі умови для того, щоб літні люди, які потребують догляду та підтримки, одержували якісні соціальні послуги.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Після відвідання Харківської міської багатопрофільної клінічної лікарні № 17, де перебувають постраждалі внаслідок пожежі у будинку для літніх людей, глава держави підкреслив, що треба зробити все для вирішення й запобігання подібним ситуаціям.

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Зеленський вважає, що потрібні законодавчі ініціативи щодо надання соціальних послуг, які врегульовували б усі питання й давали змогу і комунальним, і приватним закладам працювати.

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"Просто вирішити харківську ситуацію недостатньо. Ми не знаємо, скільки таких об'єктів у державі. Тому будуть законодавчі ініціативи. Люди мають отримувати нормальні, якісні послуги. Я думаю, що як приватні послуги мають бути, так і державні. Як би це не звучало, але ми маємо відкрити такий ринок справедливих соціальних послуг в Україні", – сказав президент.

Нагадаємо, у Харківській області після смертельної пожежі в будинку для літніх людей правоохоронці перевіряють легальність роботи 118 закладів, у яких перебувають пенсіонери і люди з інвалідністю.

Раніше Зеленський розповів, що подібних незареєстрованих пансіонатів для літніх людей тільки в Харкові знайшли ще шість.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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