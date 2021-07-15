Після штурму Ради Кабмін "виписав" 5 млн на пенсії військовим і ветеранам МВС

Уряд пішов на поступки ветеранам силових структур, але не до кінця. Вони вимагали рішення від парламенту

На пенсії військовим знайшли гроші / Фото: Сьогодні

Кабінет міністрів виділив 5,3 млн гривень на підвищення пенсій військовим пенсіонерам і ветеранам МВС, які днем раніше влаштували масові протести під стінами Верховної Рада. Рішення Кабміну вже погодив профільний комітет парламенту.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко і опублікував копію відповідного розпорядження уряду.

Розпорядження Кабміна № 779-р

Як раніше ухвалив Кабмін, майже 400 тисяч військовослужбовців і правоохоронців отримають додаткові пенсійні виплати – 2000 гривень. Мова, зокрема, йде про тих, чиї пенсії призначені до 1 березня 2018 року. Крім того, для цієї категорії одержувачів встановлюється мінімальна пенсія на рівні 3854 гривень. А мінімальна пенсія для учасників бойових дій складе 3893,4 гривні.

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Раніше під Верховною Радою пройшла всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, вони вимагали невідкладного перерахунку пенсій. Крім того, військові пенсіонери хочуть, щоб такі рішення приймалися не разовими постановами Кабміну. Замість цього вони вимагають прийняти закон, який гарантує стабільну і щорічну індексацію пенсій.

У якийсь момент учасники протесту зірвалися, і почався прорив до входу в парламент, де протестуючих зустріли кордони силовиків:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа