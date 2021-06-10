Після логічної відмови оскаржувати закриття "Роттердам+" НАБУ має сконцентруватися на реальних справах – Наливайченко

Детективи НАБУ відмовилися від безглуздого позову проти прокурора по вже закритій справі "Роттердам+" і тепер мають сконцентруватися на реальних корупційних справах в енергетиці. Про це заявив колишній голова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко, пише "Znaj.ua".

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"Детективи нарешті визнали те, що нам з вами давно було відомо: в справі немає і ніколи не було збитків, потерпілих і взагалі складу злочину. І це потрібно було визнати ще кілька років тому" , – зазначив нардеп.

Ексглава СБУ зазначив, що НАБУ отримало болючий, але важливий урок, чому потрібно розслідувати реальні корупційні схеми і злочини, а не міфи, створені на телеканалах.

"А реальна корупція – це імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, це Сейшельські офшори керівництва НКРЕКП, це схеми "торгівлі повітрям", які завдають державним компаніям мільярдні збитки", – додав нардеп.

Він нагадав, що тимчасова слідча комісія парламенту вже надала вичерпні докази кричущих зловживань топчиновників із НКРЕКП, яких достатньо, щоб повернути державним компаніям вкрадені у них кошти.

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Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

8 червня НАБУ відкликало свій позов проти прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+", після чого Вищий антикорупційний суд остаточно закрив справу.

Розслідування "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено більше ніж 10 державних і міжнародних експертиз, які підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули. Відповідно, у процесі розслідування не було виявлено ані збитків від дії формули, ані потерпілих.