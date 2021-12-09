В Україні подешевшала соняшникова олія: скільки платитимемо

Експерти проаналізували, скільки олія коштує в супермаркетах великих торгових мереж

У листопаді соняшникова олія в середньому коштувала 55,73 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

В українських супермаркетах подешевшала соняшникова олія – ціни стартують від 48,90 грн за 850 мл.

Про це повідомляє "Мінфін".

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Експерти проаналізували, скільки олія коштує в супермаркетах великих українських торгових мереж. Виявилося, що найдешевша ціна на продукт торгової марки "Олейна" у рітейлера Novus – 48,90 грн за 850 мл. Трохи дорожче в "Ашані" – 49,90 грн. А у Metro ціна, навпаки, підвищилася і зараз продукт коштує – 57,70 грн.

Зазначимо, у листопаді соняшникова олія "Олейна" в середньому коштувала 55,73 грн.

Продукт ще однієї торгової марки подешевшав – за олію від "Щедрого Дару" доведеться заплатити від 51,90 до 60,90 грн. Ціни відрізняються у різних ритейлерів. А ще у листопаді українцям доводилося платити за неї від 58,62 грн.

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/ Фото: скріншот

Найдорожче у Європі

В Україні найвищі в Європі ціни на олію – вартість відрізняється на 26-30%. Вже дійшло до того, що влада пропонує на державному рівні регулювати їх.

За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року ціна олії збільшилася на 61,2% проти аналогічного періоду 2020-го. Якщо ще у 2020 році вона коштувала 34 грн/л, то зараз вже по 63 грн/л.

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Зазначимо, що Україна – один із найбільших виробників та експортерів олії у світі.

Раніше повідомляли, що в Україні за 2021 рік на 21% зріс індекс вартості олів'є, оскільки у країні спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів.

Нагадаємо, у супермаркетах та на ринках з початку 2021 року у 2,6 раза подорожчали овочі "борщового набору".