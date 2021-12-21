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Допоможе розпізнати шахраїв: "Дія" запускає нову послугу для захисту українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 15:10
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У додатку "Дія" з'явилася нова послуга, створена спільно з Українським бюро кредитних історій
Як захистити свої кошти через онлайн-портал "Дія"
Як захистити свої кошти через онлайн-портал "Дія" / Фото: Колаж: Сьогодні

У застосунку державних послуг "Дія" запускають сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії.

Про це повідомила прес-служба порталу 21 грудня.

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У прес-службі пояснили, що така функція дозволить українцям захистити себе від шахраїв та помітити, коли хтось спробує оформити на них кредит.

"Тепер ви миттєво дізнаєтеся про нові кредити на вас та перевірку вашої кредитної історії з метою отримання кредиту", – пообіцяли у компанії.

Як працює нова функція:

  • У застосунок надійде сповіщення про новий кредит і якщо ви впевнені, що його оформлюєте не ви, то можете перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій, щоб миттєво залишити скаргу.
  • Також можна побачити сповіщення про те, що хтось здійснює перевірку вашої кредитної історії, щоб взяти позику. Тоді ви можете швидко зв’язатися з установою для скасування операції.

Зазначається, що Міністерство цифрової трансформації запровадило цю функцію разом Українським бюро кредитних історій.

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Нова послуга в "Дії"

У застосунку "Дія" тепер можна отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка", послуга отримала назву "єМалятко".

Вона доступна батькам новонародженої дитини і оформити її можна одразу після народження.

Варто зауважити, що грошову компенсацію у розмірі 6300 грн можуть отримати лише ті батьки, які у пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення обрали гроші замість "пакунка малюка".

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"Сьогодні" також розповідали, як оформити "тисячу Зеленського" через "Дію" і які ще функції додали в застосунок.

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