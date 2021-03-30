Поляки шукатимуть газ в Україні, щоб зміцнити енергобезпеку Європи

Київ та Варшава поглиблюють взаємовигідне співробітництво у газовій сфері, тому група "Нафтогаз" та Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому йдеться про співробітництво з видобутку газу в західному регіоні України на кордоні з Польщею.

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Про це повідомляє українська компанія.

Головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер заявив: "Ми зможемо досягти взаємовигідної синергії, що сприятиме реалізації стратегічної мети "Нафтогазу" – нарощуванню видобутку газу задля досягнення енергетичної незалежності України впродовж 10 років".

Протягом багатьох років PGNiG використовувала аналіз тривимірних сейсмічних зображень у проєктуванні буріння, що дало їй змогу знайти нові родовища газу в польському Підкарпатті. Тому компанія сподівається, що використання цих технологій в Україні може мати аналогічні результати.

"Потенційне співробітництво обох компаній може бути ефективним і привести до збільшення видобутку природного газу в західній частині України. Це буде корисно як для розвитку обох компаній, так і для зміцнення енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європі", – вважає віцепрезидент і головний виконавчий директор PGNiG SA Роберт Перковський.

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Партнери допускають співпрацю на Берестянській ділянці, щодо якої "Нафтогаз" уклав угоду про розподіл продукції з урядом наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, що в межах стратегії розвитку ресурсної бази, затвердженої у 2020 році, "Нафтогаз" розпочав реалізацію стратегічних проєктів із нарощення ресурсної бази у межах Чорноморського шельфу, Юзівської площі, Карпатського регіону та нових ділянок, щодо яких було укладено угоди про розподіл продукції.

Сайт "Сьогодні" писав, що вже понад рік Україна качає газ із Польщі, і пояснював, скільки палива ми зможемо прийняти.

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