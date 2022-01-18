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Отримав подарунок — плати податок: кого з українців торкнуться зміни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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18 січня, 14:18
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Сплачувати такі податки зобовʼязані будуть не всі українці
Українців обклали новими податками
Українців обклали новими податками / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Згідно з законами України подарунки не оподатковуються, але є одна умова — їх вартість у 2022 році не повинна перебільшувати 1625 грн.

Про це розповів молодший юрист юридичної компанії "Тарасов та партнери" Андрій Журбенко — пише "ГолосUA".

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Експерт зазначив, що згідно з нормами статті 165 Податкового кодексу України, кошти або майно, отримані у вигляді подарунка, оподатковуються лише, коли їх варітсть більша за 25 % від мінімальної зарплати. Станом на 2022 рік цей показник становить 1625 грн.

Нагадаємо, зараз "мінімалка" становить 6500 грн, з 1 жовтня сума зросте до 6700 грн, тобто вартість подарунків не повинна буде перевищувати 1675 грн.

Ставка оподаткування — 19,5%: 18% податок на дохід фізосіб та 1,5% військовий збір.

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Хто платититиме?

За словами юриста, "платник податків" — це юридична чи фізична особа-підприємець. Відповідно до українського податкового законодавства, звичайний українець, що не займається бізнесом, не відноситься до цієї категорії.

"Якщо звичайна людина отримає подарунок на суму понад 1625 грн, за умови, що про такий подарунок ніхто не знає і він ніде у податкових документах не відображений, то контролюючий орган навряд чи відстежить отримання такого подарунку" , — додав юрист.

Неофіційні доходи українців

З початку 2022 року податкова служба використовуватиме непрямі методи податкового контролю, а отже, всі українці рано чи пізно будуть змушені сплатити податки.

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Як повідомляє Lviv1256, офіційні доходи українців порівняють із витратами, а із незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не має можливості підтвердити походження коштів, її змусять сплатити податок на різницю.

Під перевірки податкової потраплять такі доходи:

  • незалежна професійна діяльність, наприклад, перукарі, що працюють вдома;
  • доходи, отримані не від офіційного роботодавця;
  • кошти, що надійшли з-за кордону;
  • дохід із здавання нерухомого майна в оренду;
  • прибутки від інвестицій;
  • подарунки;
  • прощені борги та кредити, якщо сума перевищує чверть мінімальної зарплати;
  • прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат;
  • кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога;
  • гроші від продажу нерухомого майна.

Не доведеться платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.

Скільки платитимуть

Якщо українець, в якого активи перевищують вищезазначені, до 2022 року не подасть нульову декларацію, то він заплатить:

  • 5% податку на різницю за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб;
  • 2,5% з ОВДП;
  • 10% з решти власності.

Податок на нерухомість

2022 року загальна ставка податку на нерухомість збільшиться на 25% (порівняно з 2021 роком).

У 2022 році цей відсоток становить:

  • 97,5 грн з 1 січня;
  • 100,5 грн з 1 жовтня у зв'язку з черговим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Платити доведеться за кожен квадратний метр, який перевищує:

  • 60 метрів квадратних для власників квартир;
  • 120 метрів квадратних для власників будинків;
  • 180 метрів квадратних для власників квартири та будинку разом.

Угоди з нерухомістю також будуть оподатковуватись по-новому. Якщо ви продаєте другий за рік об'єкт, який був у вашій власності понад три роки, доведеться заплатити 5%. А якщо це третя чи більше угода – 18%.

Раніше ми писали, що житло в Україні стрімко дорожчає, особливо це стосується будинків, які звикли називати "сталінки", "хрущовки".

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