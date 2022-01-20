Отримання пенсії після смерті: як забрати виплату свого родича

Розповідаємо, що необхідно для отримання пенсії свого родича, що залишилася після його смерті

Хто може отримати пенсію за померлого / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні, після смерті людини, його родичі можуть отримати виплату її недоотриманої пенсії.

Про те, як це правильно зробити, розповіли у Пенсійному фонді.

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Отже, недоотримана пенсія – це сума пенсії, яка вже належала пенсіонеру та залишилася недоотриманою у зв'язку зі смертю.

Цю суму родичам можуть виплатити по місяць смерті людини включно, для цього необхідно звернутися у органи Пенсійного фонду з такими документами:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, які підтверджують родинні зв’язки;

документ, що підтверджує особу заявника;

якщо пенсія входить до складу спадщини, необхідно ще свідоцтво про право на спадщину.

Зауважте, що подати документи на отримання виплати можна протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.

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Хто може отримати пенсію померлого?

Отримати виплату за померлого мають право члени родини, що проживали спільно з пенсіонером на день його смерті, а також непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого. У цьому випадку місце проживання ролі не грає.

Якщо таких або будь яких інших родичів немає, пенсія автоматично включається до складу спадщини.

Від чого залежить розмір пенсії

Багато українців отримують досить низьку пенсію, хоча мають неабиякий стаж роботи.

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Насправді, головну роль грає не кількість відпрацьованих років, а особистий коефіцієнт, тобто, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні.

Це означає, що вища зарплата у людини, то більшою буде її пенсія, а кожен рік стажу дає лише 1% до пенсії.

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