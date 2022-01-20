Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком 🌊 Водохреща-2022 ✈ Блінкен в Україні 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Отримання пенсії після смерті: як забрати виплату свого родича

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 06:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що необхідно для отримання пенсії свого родича, що залишилася після його смерті
Хто може отримати пенсію за померлого
Хто може отримати пенсію за померлого / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні, після смерті людини, його родичі можуть отримати виплату її недоотриманої пенсії.

Про те, як це правильно зробити, розповіли у Пенсійному фонді.

Реклама

Отже, недоотримана пенсія – це сума пенсії, яка вже належала пенсіонеру та залишилася недоотриманою у зв'язку зі смертю.

Цю суму родичам можуть виплатити по місяць смерті людини включно, для цього необхідно звернутися у органи Пенсійного фонду з такими документами:

  • свідоцтво про смерть пенсіонера;
  • документи, які підтверджують родинні зв’язки;
  • документ, що підтверджує особу заявника;
  • якщо пенсія входить до складу спадщини, необхідно ще свідоцтво про право на спадщину.

Зауважте, що подати документи на отримання виплати можна протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.

Реклама

Хто може отримати пенсію померлого?

Отримати виплату за померлого мають право члени родини, що проживали спільно з пенсіонером на день його смерті, а також непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого. У цьому випадку місце проживання ролі не грає.

Якщо таких або будь яких інших родичів немає, пенсія автоматично включається до складу спадщини.

Від чого залежить розмір пенсії

Багато українців отримують досить низьку пенсію, хоча мають неабиякий стаж роботи.

Реклама

Насправді, головну роль грає не кількість відпрацьованих років, а особистий коефіцієнт, тобто, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні.

Це означає, що вища зарплата у людини, то більшою буде її пенсія, а кожен рік стажу дає лише 1% до пенсії.

"Сьогодні" також писали, кому влітку перерахують пенсії, та що робити, якщо у вас нараховано недостатньо стажу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Чорні списки українських заробітчан: кого можуть одразу депортувати з Польщі Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Отримання пенсії після смерті: як забрати виплату свого родича Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Нове для України – старе для світу: як талони на продукти прижилися за кордоном Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.4

Російський рубль (₽)

0.3732

Євро (€)

32.19

Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
#людина_цього_дня
19 січня. Індіра Ганді. Очоливши уряд Індії (1966), 49-річна донька Джавахарлала Неру стала першою в країні та другою в історії планети жінкою-прем'єр-міністром…
На зустріч із героєм!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,57
19,08
32,68
32,38
31,59
19,48
34,99
32,11
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти