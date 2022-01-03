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Польща змінює умови: що чекає на українських заробітчан найближчим часом

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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3 січня, 14:52
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Розповідаємо, які тепер видаватимуть дозволи на роботу українським заробітчанам у Польщі
2022 року для українців зміняться умови перебування в Польщі
2022 року для українців зміняться умови перебування в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Умови роботи у Польщі для українських працівників у 2022 році зміняться. Насамперед зміни стосуються спрощення працевлаштування іноземців.

До чого готуватися українським заробітчанам у 2022 році, розповіла "Сьогодні" віцепрезидентка компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська.

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Головне: отримати документи на роботу стане набагато легше завдяки змінам у законі про іноземців, які вже ухвалив Сейм і має підписати президент Анджей Дуда.

Отже, дозвіл на роботу видаватимуть строком до 2 років. Нині документ дає право працювати в Польщі протягом шести місяців на рік, а наступний можна отримати через пів року або ж потрібно оформляти річний дозвіл на роботу. Проте чекати на нього потрібно до 5 місяців.

"По-перше, це означає менше стресу та бюрократії з оформленням документів... По-друге, це дасть більше можливостей для стабільної та високооплачуваної роботи", – пояснює Кароліна Шлешинська.

У працівника з'являється більше можливостей для кар'єрного зростання та шансів отримувати вищу зарплату, якщо він вчить мову, добре працює та має амбіції.

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Також планують спростити отримання карт побуту (Karta pоbytu – посвідка на проживання). Тривалий розгляд справ у відомствах – одна з основних проблем, з якою стикаються українці, котрі хочуть залишитися жити чи працювати в Польщі до 3 років безперервно.

Після набуття чинності закону українцям не потрібно буде надавати договір оренди. Це полегшення для багатьох працівників, які живуть у хостелах, які їм забезпечує підприємство або агентство з працевлаштування.

Очікується, що вони швидше видаватимуть карти побуту, але треба враховувати практику різних відомств. Число охочих її отримати серед українців зростає з кожним роком.

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Підвищення мінімальної зарплати

З 2022 року Польща збільшує мінімальну оплату праці. За довгостроковими трудовими контрактами мінімальна зарплата підвищується до 2 363,56 злотого на руки (близько 15 800 тис. грн), а мінімальна погодинна ставка за короткостроковими договорами – до 13,91 злотого "чистими" (близько 95 грн).

Це означає, що у середньому українці у Польщі зможуть заробляти на фабриках та заводах на 200-300 злотих більше (1300-2000 грн). Крім того, у 2022 році Польща посилює боротьбу з нелегальним працевлаштуванням та зарплатами у конвертах.

Тепер інспекція може прийти без попередження та перевірити, чи всі іноземці працевлаштовані легально та отримують зарплату офіційно.

Як раніше розповіла директорка Департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда, один з найбільших страхів українських заробітчан – бути обдуреними і залишитися без зароблених коштів. Також ми писали про те, що українці все частіше надсилають заявки на вакансії у Польщі, де не потрібний досвід роботи.

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