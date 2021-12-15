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Польща змінила правила вʼїзду: в "Укрзалізниці" розповіли, як перетнути кордон

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
15 грудня, 18:44
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Правила стосуються навіть вакцинованих
Польща змінила правила вʼїзду
Польща змінила правила вʼїзду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Всі пасажири, які прямують до Польщі з-поза меж Європейського союзу мають надати представникам Прикордонної служби Республіки Польща негативний результат діагностичного ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, оформлений польською або англійською мовами.

Про це стало відомо з рішення Польського уряду 15 грудня 2021 року, — про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

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Тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону.

Ця вимога розповсюджується також на вакцинованих громадян. Особи, які не нададуть представникам Прикордонної служби відповідний тест, повинні будуть відбувати обов’язковий карантин.

Документи для далеких подорожей

Для подорожі у поїздах далекого сполучення всередині країни пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

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  • отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
  • негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд);
  • COVID-сертифікат про одужання у додатку Дія.

Стежити за актуальними правилами вʼїзду до різних країн світу ви можете на офіційному сайті, де розміщена інтерактивна мапа.

Нові потяги до Польщі

7 грудня "Укрзалізниця" запустила два нових потяги до Польщі.

Перший потяг, №27/28 вирушатиме зі Львова ввечорі, о 19:15 і вже о 21:05 прибуватиме до Перемишля. У зворотному напрямку потяг їде о 06:56 та прибуває до Львова о 10:32.

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Другий рейс також курсуватиме зі Львова. З Україні потяг №19/20 вирушатиме о 04:13 і до польського Перемишля прибуватиме о 06:03 ранку. Назад рейс відправляється о 21:50, а прибуття до Львова планується о 01:26.

Зазначається, що потяги курсуватимуть щоденно.

Раніше ми розповідали про нові правила "Укрзалізниці", а також писали про популярні вакансії в Польщі, де не вистачає робочих рук.

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