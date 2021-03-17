Півроку вибирали, півроку попрацював: Кабмін зняв Жмака, незважаючи на старт реформи

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні зняв з посади голову правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака, який був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє "Главком".

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Рішення стало підсумком протистояння між правлінням "Укрзалізниці", яке ініціювало залізничну реформу, і наглядовою радою компанії, яка її заблокувала. Наглядова рада сьогодні одноголосно прийняла рішення щодо звільнення Володимира Жмака.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури в одноденний строк надати інформацію про діяльність правління компанії і наглядової ради у 2017-2021 рр.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в межах реформування структури компаній заявила про створення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень, використовуючи досвід розвинених країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури.

На початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" ухвалила скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу.

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Наприкінці січня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках, відповідно, до старту роботи в компанії нинішнього голови. Однак після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і наглядової ради УЗ щодо оцінки діяльності нинішнього голови УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. Голова УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії.

Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що щойно новий очільник УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.

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