Покупки з кешбеком – скільки можна заощадити?

В Україні кілька років існують кешбек-сервіси, які дозволяють заощаджувати на онлайн-покупках. Однак їхня популярність невелика. Хтось просто не розуміє, що це таке і як працює. У інших подібні платформи викликають недовіру. А хтось, можливо, просто лінується самостійно "добути" собі знижку в пару відсотків, зробивши кілька зайвих кліків.

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Скільки можна заощадити на покупках з кешбеком? Про це розповідає сайт "Сьогодні" .

Розмір кешбеку зазвичай обчислюється відсотками від суми покупки. Рідше встановлюється фіксована сума за той чи інший товар. Відсоток в більшості випадків незначний – від 1 до 5. Однак якщо йдеться про дорогі покупки, то може повернутися пристойна сума. Наприклад, на покупці того ж смартфону можна заощадити від 50 до 500 грн, залежно від кешбек-сервісу і магазину, в якому здійснюється покупка.

Причому закономірність "чим дорожчий магазин, тим більший кешбек" тут не працює. Ну, або не завжди працює. Наприклад, популярний у українців Aliexpress, де ціни навіть з доставкою часто нижчі, ніж в Україні, співпрацює з багатьма кешбек-сервісами, і розмір кешбеку у нього досягає 5% – більше, ніж пропонують деякі українські магазини.

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Якщо робити покупки з кешбеком, у багатьох випадках можна як мінімум окупити доставляння. А оскільки багато магазинів і аптек зараз пропонують оформити замовлення онлайн і забрати його з пункту видачі безкоштовно, на таких покупках можна просто заощадити пару відсотків від вартості товару. Також виходить реальна економія, якщо сума покупки велика і саме тому доставляння безкоштовне. Але навіть якщо ви замовили піцу і від цієї покупки вам повернули 10 грн – це та дрібниця, яка зазвичай тішить.

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За рахунок чого магазини повертають кешбек? За рахунок своїх звичайних націнок на товар, в які вкладаються, зокрема, витрати на рекламу і просування. Адже співпраця з кешбек-платформами – це один з маркетингових ходів, мета якого – збільшення продажів і залучення нових покупців. По суті, магазини платять кешбек-платформам певну комісію за залучення клієнтів, а ті діляться частиною отриманих грошей з покупцями.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що програми з повернення кешбеку є і в українських банках.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Дрібниця, а приємно: як працюють українські кешбек-сервіси в інтернеті".

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