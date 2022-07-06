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Показник зріс: кого американці вважають справді багатими

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 17:33
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Фінансова компанія зі США провела дослідження серед простих громадян
У 2022 році потрібно мати ще більше грошей, щоб вважатися справді багатим у США
У 2022 році потрібно мати ще більше грошей, щоб вважатися справді багатим у США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Жителі США вважають багатими тих американців, які мають статки в середньому вищі за 2,2 млн доларів.

Такими є результати щорічного опитування від фінансової компанії Charles Schwab.

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Інфляція також змусила переоцінити свої погляди багатьох американців. Якщо торік багатими вважалися громадяни США зі "середніми" статками понад 1,9 млн доларів, то за дванадцять місяців цей показник зріс на 0,3 млн доларів.

Місце проживання впливає на вибір

Цікаво, що люди називали вищі статки, якщо вони проживають у більших містах. Лідером за показниками стало "айтішне" місто Сан-Франциско, яке випередило навіть Нью-Йорк та Вашингтон.

Жителі округу в сонячній Каліфорнії якраз орієнтуються на те, що співгромадян можна вважати багатими, якщо їхні статки перевищують 5,1 млн доларів. Тоді як люди, що мають 1,7 млн доларів, вважаються з "комфортним" фінансовим станом.

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Американська столиця опинилась лише на четвертому місці за цим показником – жителі Вашингтона вважають, що багатії мають від 3,3 млн доларів. Друге місце поділили між собою міста Південної Каліфорнії, зокрема Лос-Анджелес та Сан-Дієго, де поріг багатства становить 3,9 млн доларів.

У "Великому яблуку" жителі зупинились на позначці у 3,4 млн доларів. Найнижчий поріг серед 12 міст, де здійснювали дослідження, зафіксували у Денвері – це 2,3 млн доларів.

Зарплати в Україні до 50 тис. грн

Попри війну, в Україні покращується ситуація на ринку праці. Кількість вакансій зростає, як і рівень середніх зарплат. Найвищу оплату за роботу пропонують на рівні 50 тис. грн за місяць.

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За даними дослідження, активно шукають працівників у Києві, на заході та в центрі країни – у тих областях, де відносно спокійно. Лідером є сфера будівництва, побільшало пропозицій у колцентрах і сфері телекомунікацій.

Мають попит спеціальності у сфері клінінгу, виробництва та робітничі спеціальності. В офісах найбільше потребують працівників сфер торгівлі та логістики.

До десятки найпопулярніших професій за кількістю вакансій входять:

  • водій – 20 тис. грн;
  • продавець – 10 тис. грн;
  • вантажник – 11 тис. грн;
  • різнороб – 9 тис. грн;
  • охоронець – 9 тис. грн;
  • швачка – 14 тис. грн;
  • кур’єр – 22,5 тис. грн;
  • кухар – 11 тис. грн;
  • перукар – 12 тис. грн;
  • доглядальниця –8,5 тис. грн.

Водночас є професії, де досить висока зарплата – це, наприклад, далекобійник (50 тис. грн), водій бульдозера (27,5 тис. грн), водій таксі (25,5 тис. грн), штукатур і комбайнер (по 25 тис. грн). Понад 20 тис. грн на місяць можуть отримати оператори колцентру, виконроби, кур’єри, облицювальники та фасадники.

"Сьогодні" раніше розповідали про те, як українцям в Італії знайти роботу та кого потребують там насамперед, а також писали про актуальні вакансії на літо для українців у Румунії.

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