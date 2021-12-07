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Пошукайте у своїй скарбничці: яку українську монету можна продати за 20 тисяч гривень

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
7 грудня, 12:23
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Такі 15 копійок випустили у 1992 році, коли головою НБУ був Вадим Гетьман
Монета дорога через те, що пробна
Монета дорога через те, що пробна / Фото: Колаж: Сьогодні

На аукціонах продають нумізматам монети різного номіналу та цінності. Одним із цікавих екземплярів стали 15 копійок 1992 року.

Такий лот розміщено на українському аукціоні Violity.

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Такі 15 копійок коштують понад 9 тисяч гривень. Насамперед, через те, що така монета – пробна. Її випустили у 1992 році, коли головою НБУ був Вадим Гетьман.

/ Фото: скріншот

А інші 15 копійок цього ж року випуску продають набагато дорожче – за 20,5 тис. гривень. Вони також із експериментальної партії.

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/ Фото: скріншот

Що ще продають?

На аукціоні за одну гривню 1992 року випуску можна отримати хороші гроші, оскільки випускати такі монети почали лише у 1995 році, а у 1992 році була лише експериментальна партія. А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають на аукціоні по 100 тисяч гривень.

Часто на аукціони заходять і боністи. Їм пропонують рідкісні купюри, деякі з них перебувають у обігу, але через особливості коштують набагато дорожче від свого номіналу. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.

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Раніше ми повідомляли, що Нацбанк України вводить в обіг нову монету номіналом п'ять гривень 9 грудня 2021 року на честь року тигра.

Нагадаємо, що один із українських банків відкрив інтернет-магазин, в якому продає іноземні цінні монети. В основному вони виготовлені зі срібла та золота.

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