Пошукайте у своїй скарбничці: яку українську монету можна продати за 20 тисяч гривень

На аукціонах продають нумізматам монети різного номіналу та цінності. Одним із цікавих екземплярів стали 15 копійок 1992 року.
Такий лот розміщено на українському аукціоні Violity.
Такі 15 копійок коштують понад 9 тисяч гривень. Насамперед, через те, що така монета – пробна. Її випустили у 1992 році, коли головою НБУ був Вадим Гетьман.
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А інші 15 копійок цього ж року випуску продають набагато дорожче – за 20,5 тис. гривень. Вони також із експериментальної партії.
Що ще продають?
На аукціоні за одну гривню 1992 року випуску можна отримати хороші гроші, оскільки випускати такі монети почали лише у 1995 році, а у 1992 році була лише експериментальна партія. А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають на аукціоні по 100 тисяч гривень.
Часто на аукціони заходять і боністи. Їм пропонують рідкісні купюри, деякі з них перебувають у обігу, але через особливості коштують набагато дорожче від свого номіналу. За них продавці просять кількадесят тисяч гривень.
Раніше ми повідомляли, що Нацбанк України вводить в обіг нову монету номіналом п'ять гривень 9 грудня 2021 року на честь року тигра.
Нагадаємо, що один із українських банків відкрив інтернет-магазин, в якому продає іноземні цінні монети. В основному вони виготовлені зі срібла та золота.