Пошукайте у скарбничці: яку радянську монету можна продати за 110 тис. грн

Продавець пише, що монета у відмінному стані, хоч і багато років не використовувалася

Найчастіше номінал монет не відповідає їхній реальній вартості / Фото: Колаж: Сьогодні

На онлайн-аукціонах продають безліч старовинних монет, котрі колись коштували не більше свого номіналу, а зараз за них можна отримати десятки тисяч гривень.

"Сьогодні" знайшли на одному з онлайн-аукціонів найцікавіші зразки.

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Один рубль 1980 року продають за 4017 доларів, або 110,5 тис. грн. Продавець пише, що монета у відмінному стані. Має шість таких монет, але ціна вказана за одну.

/ Фото: скріншот

А 5 копійок 1953 року, судячи з фото, знаходяться не в кращому стані, але на монеті є брак – рідкісна ручка серпа без просічки. Коштує такий екземпляр – 43,8 тис. грн.

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/ Фото: Колаж: Сьогодні

На аукціоні продають 20 копійок 1931 року. Цій монеті вже 90 років, і вона коштує 38 тис. грн. Автор пише, що це його особиста знахідка. Він цей екземпляр не чистив.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Що ще продають?

Три копійки 1986 року продають за 80 тисяч гривень. А монету 1949 року із браком продають за 40 тисяч гривень. Там на аверсі – штемпель від 20 копійок 1948, плоска зірка.

А от звичайна радянська монета, яка колись була в кишені кожного жителя Радянського Союзу, продається на аукціоні за 207 тисяч гривень. Якщо така копійка 1957 року випуску десь завалялася в будинку, її можна вигідно продати та отримати хороші гроші.

На аукціонах користуються попитом і українські монети. За одну гривню 1992 року випуску можна отримати добрі гроші. Виявилося, що випускати такі монети почали лише з 1995 року, а 1992 року була лише експериментальна партія. А 900 тисяч гривень можна отримати за рідкісну монету із заводським браком, який нібито має містичну силу. А таку ж, такого ж року випуску та номіналу, продають на аукціоні по 100 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що Нацбанк змінить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні, оскільки українці масово скаржаться, що їх непросто відрізнити одну від одної, і вони незручні у використанні.