Погода або біржова паніка? Від чого залежать ціни на газ у Європі і чи можна їх передбачити

Разом в експертом розбираємося в причинах підвищення цін на газ і тому, чому ніхто не передбачив енергетичну криза в Європі

Що впливає на біржові ціни на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Цієї осені ціни на вільному ринку на газ були вкрай нестабільними і побили усі рекорди за останні роки.

Спочатку ціни на біржі злетіли до рекордного максимуму і майже перетнули позначку у 2 тис. доларів, а потім за один день обвалились на 35%.

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Причиною такого стрімкого стрибку дехто вважає заяви президента Росії Володимира Путіна про енергетичну кризу у ЄС, а інші звинувачують у всьому погодні умови.

Що ж насправді впливає на біржові ціни на блакитне паливо, "Сьогодні" розповів співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич у ексклюзивному коментарі.

За словами експерта, у цьому випадку одночасно зіграло дуже багато факторів, а спрогнозувати цю ситуацію та її подальший розвиток дуже складно.

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Складно це через специфіку бірж, які ведуть себе непрогнозовано та залежать від спекулятивного фактору.

"Біржі ведуть себе непрогнозовано. Не знайду жодної людини ні в Україні, ні за кордоном, яка б передбачила такий різкий стрибок цін", – каже Марунич.

Однак виділити деякі обставини, які можуть впливати на ріст та падіння ціни на газ все таки можна – це

психологічні характеристики (паніка на біржі);

заповненість сховищ газом;

очікування продавців;

стан європейської промисловості (адже саме промисловість – це основний споживач природного газу);

обсяг споживання газу в ЄС (після закінчення локдауну попит різко зростає, а під час простою економіки різко падає);

спроможність поставити газ іншими шляхами (залежність від одного джерела постачання);

погодні умови (холодна зима потребує більших обсягів блакитного палива).

Не варто забувати і про фактор, який створює російський газогін "Північний потік-2", каже аналітик. Однак і перебільшувати його значення – не варто.

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Нагадаємо, що скандальний газопровід, який пролягає в обхід території України вже побудований.

18 жовтня компанія оператор повідомила, що першу нитку потоку вже закінчили заповнювати технологічним газом і вона готова до роботи.

Однак запустити "Північний потік-2" можна лише після проходження процедури сертифікації та отримання усіх дозволів.

Про те, як вона відбувається та коли може закінчитись, читайте в нашому матеріалі.