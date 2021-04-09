Подорожчає до Великодня та травневих: українців попередили про зліт цін на м'ясо

Локдаун збільшить кількість і без того популярних травневих пікніків, вважають аналітики

З наступного тижня – з 12 по 18 квітня – в Україні буде дорожчати свинина. Закупівельні ціни на свиней у живій вазі можуть досягти 43-44 грн за кг. Подорожчання відбудеться за рахунок того, що виробники чекають підвищеного попиту на м'ясо перед Великоднем і травневими святами. Саме з 12 березня м'ясокомбінати почнуть закупівлю сировини, що буде реалізовуватись в цей період.

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Про це йдеться в прогнозі, який підготували аналітики Асоціації "М'ясний галузі".

"Збільшений попит на свинину буде спостерігатися на довгих вихідних два тижні поспіль. Через карантин пікніки на природі будуть сприяти збільшенню попиту на м'ясо для шашлику", – вважають експерти.

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Після перетримки свиней протягом березня свинарі зможуть продавати свиней за вищими цінами і збільшити заробітки, додали аналітики. Виручені кошти, на їхню думку, краще інвестувати в зниження собівартості виробництва.

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Нагадаємо, незважаючи на подорожчання їжі, Україна опинилася в списку країн з найнижчими цінами на продукти. В продовольчої організації ООН (ФАО) чи не найдешевшими в світі назвали українські яблука і курячі яйця.

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