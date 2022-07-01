Подоляк розповів, що економіці Росії залишилося "до дна"

Акції "Сбербанку" та "Газпрому" летять униз

Криза підкралася непомітно / Колаж "Сьогодні"

Економіці Росії до повного краху залишилося буквально "кілька хвилин", якщо міряти проблему за допомогою циферблату годинника.

Так вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, написавши з цього приводу твіт на своїй сторінці.

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Думка

"Все йде за планом 2.0? Через відмову сплачувати дивіденди акції ключових годівниць російської еліти – "Сбербанку" й "Газпрому" – впали до 15-30%. Кінець епохи "заможних нульових". Годинник готується пробити північ, карета стрімко перетворюється на гарбуз – економіка Росії пробиває дно", – вважає Подоляк.

У попередньому твіті радник керівника ОП розповів, що у Путіна йде не за планом 1.0.

"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", – зазначив Подоляк.

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