Подоляк розповів, що економіці Росії залишилося "до дна"

Економіці Росії до повного краху залишилося буквально "кілька хвилин", якщо міряти проблему за допомогою циферблату годинника.
Так вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, написавши з цього приводу твіт на своїй сторінці.
Думка
"Все йде за планом 2.0? Через відмову сплачувати дивіденди акції ключових годівниць російської еліти – "Сбербанку" й "Газпрому" – впали до 15-30%. Кінець епохи "заможних нульових". Годинник готується пробити північ, карета стрімко перетворюється на гарбуз – економіка Росії пробиває дно", – вважає Подоляк.
У попередньому твіті радник керівника ОП розповів, що у Путіна йде не за планом 1.0.
"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з о. Зміїний, підтвердили в Міноборони Рф. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів – більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", – зазначив Подоляк.
Технічний дефолт
- 27 червня Росія вимушена була вперше за 100 років дійти до дефолту. Просто їй не вдалося виплатити відсотки за своїми зовнішніми зобов'язаннями через накладені на країну санкції. Обійти санкції не вдалося, а отже іноземні інвестори отримали сигнал – вкладати в Росію більше не варто.
- Кремль відмовився визнавати дефолт цим страшним для економістів словом і спробував виправдатись у своїй улюбленій манері – у всьому винен Захід.
- 24 травня Міністерство фінансів США оголосило, що не буде продовжувати дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії проводити виплати обслуговування свого зовнішнього боргу у доларах за умов санкцій.