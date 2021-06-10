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Підготовка до опалювального сезону: "Нафтогазу" нагадали про домовленості з Кабміном

10 червня 2021 18:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Виробники теплової енергії повинні мати можливість реструктуризація заборгованості, каже Шмигаль

Міненерго, Мінрегіон та НАК "Нафтогаз України" провели нараду з приводу реалізації плану підготовки доопалювального сезону 2021/2022 років.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, одним з пріоритетних завдань є реструктуризація заборгованості виробників теплової енергії, яке мусить бути виконана згідно з меморандумом, підписаним між урядом та міськими головами. Також мова йшла про важливість врегулювання всіх питань, щоб країна стабільно пройшла опалювальний сезон.

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Нагадаємо, 31 травня тепловики звинуватили "Нафтогаз" у дискримінації і зажадали зниження ціни газу. У Міжгалузевій асоціація з розвитку систем теплопостачання заявили, що НАК не виконує доручення президента щодо договору про постачання природного газу.

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Також нагадаємо, що над розробкою меморандуму працювали уряд, з профільний комітет Верховної Ради, народні депутати, Офіс президента й Асоціація міст України. Документ регламентував такі домовленості:

  • тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2020/2021 мали залишатися незмінними;
  • реструктуризацію заборгованості перед "Нафтогазом", що утворилася через різницю між виручкою теплокомуненерго і тарифною виручкою;
  • теплокомуненерго змогли укладати річні договори з "Нафтогазом" за вигідною ціною.

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