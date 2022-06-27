Підтримки поменшало: які країни Європи скоротили програми допомоги українцям

Розповідаємо, на яку допомогу вже не зможуть розраховувати українці за межами країни

Країни Європи почали скорочувати програми підтримки для громадян України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ та хвилі міграції українців за кордон у пошуках тимчасового прихистку, європейські країни почали надавати програми допомоги мігрантам.

Однак за кілька місяців у деяких державах Європи почали згортати такі програми, залишили лише допомогу для найбільш вразливих категорій людей. Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, на яку підтримку вже не можуть розраховувати українці.

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Польща

Понад 1,2 млн українців отримали в Польщі статус тимчасового захисту, а також право на виплати й пільги. Держава надала їм цю можливість, щоб допомогти з роботою, навчанням та інтеграцією в суспільство.

Полякам, які без оплати за оренду, приймали в себе українців, також виплачували по 40 злотих на добу за людину. Якщо це була сім’я з трьох людей, сума виплат за місяць могла сягати пристойної зарплати – понад 3000 злотих (237 тис. грн). Однак з червня цю програму скоротили до 120 днів з моменту перетину українцями кордону. Виняток становлять:

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю;

пенсіонери;

вагітні;

опікуни немовлят.

Для цих категорій громадян програму продовжили ще на 120 днів, а всіх решта, хто не змогли за кілька місяців знайти роботу, переселятимуть в муніципальні приміщення. У кілька разів скоротили кількість пунктів з роздачею гуманітарної допомоги. Хоча українці можуть розраховувати на разову допомогу в розмірі 300 злотих та на підтримку в сумі 500 злотих щомісяця на дітей.

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Окрім цього, у Польщі з 1 липня скасували право безкоштовного проїзду для українських переселенців потягами РКР Intercity. Всім громадянам України без винятку доведеться купувати квиток за повну вартість, нульові тарифи діють лише на деяких маршрутах до кінця червня.

Чехія

Чеський уряд також зміни програму підтримки українців, щоб уникнути "дотаційного туризму". Тепер на виплату в розмірі 5000 крон (6,3 тис. грн) можуть розраховувати лише новоприбулі з візою тимчасової допомоги – разово та ще упродовж п’яти місяців, якщо немає інших джерел заробітку.

Водночас на такі виплати мігранти не можуть розраховувати, якщо скористалися безкоштовним житлом і харчуванням. Перевірятимуть також фактичне проживання людини, і вдвічі скоротили термін оплати медстраховки.

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Швейцарія

Подібну систему запровадив уряд Швейцарії – тепер в українців можуть забрати статус тимчасового захисту, якщо вони повертаються на Батьківщину довше, ніж на 15 днів за квартал. Виняток роблять лише за поважних підстав, наприклад, серйозна хвороба родича, який потребує догляду.

Болгарія

Країна на узбережжі Чорного моря прийняла понад 60 тис. українців, яких розселяли в готелях і виділяли по 40 левів (640 грн) на добу на харчування. Із 1 червня розмір виплат у Болгарії скоротили до 15 левів (240 грн) на добу, а з початком туристичного сезону їх перевезли з готелів до гуртожитків і муніципальних центрів. Деякі готелі погодилися продовжити проживання українцям зі зниженою оплатою.

Велика Британія

Уряд країни мав виплачувати місцевим жителям по 350 фунтів стерлінгів компенсації, якщо ті прихистили українців за програмою Homes for Ukraine, але грошей ті так і не отримали.

Водночас з 10 червня в Уельсі перестали приймати заявки на забезпечення біженців з України житлом через велику кількість виданих віз. Ймовірно, такі обмеження діятимуть тимчасово і заявки на спонсорство знову прийматимуть.

"Сьогодні" раніше писали, де та скільки українці можуть заробити у Польщі влітку, а також розповідали, як мікропідприємцям отримати безповоротний грант від держави на розвиток власної справи.